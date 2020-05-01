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نتائج إيجابية.. وزارة الصحة تزف بشرى سارة للمصريين بشأن علاج فيروس كورونا

بواسطة عبدالرحمن خالد
فيروس كورونا علاج جديد لفيروس كورونا في مصر

زفت وزارة الصحة بشرى سارة للمصريين حول علاج جديد لفيروس كورونا خلال الأيام القليلة المقبلة، حيث أوضحت وزارة الصحة برئاسة الدكتورة هالة زايد أنه تم حقن أحد المصابين بفيروس كورونا ببلازما أحد المتعافين من الفيروس، لافتة إلى أنها حصلت على نتائج إيجابية بعد 48 ساعة فقط.

تفاصيل علاج جديد لفيروس كورونا في مصر

وكشفت وزارة الصحة، خلال تصريحات تلفزيونية لها، تفاصيل طريقة العلاج الجديدة التي تسير عليها قائلة إنه تم استخلاص بلازما من 6 أشخاص متعافين من فيروس كورونا الجديد “كوفيد 19″، وإجراء النتائج عليهم والتي أثبتت الفاعلية على 3 منهم، مشيرة إلى أنه بعدما يتم التأكد بشكل رسمي وتام من فاعلية تلك البلازما سيتم التوسع في استخدامها كعلاج داخل جمهورية مصر العربية باكملها، وستقوم الوزارة بدعوة كافة المتعافين من فيروس كورونا بالتبرع من أجل شفاء أكبر قدر ممكن من الحالات خاصة الحالات الحرجة من المصابين.

فيروس كورونا
علاج جديد لفيروس كورونا

وأوضحت الوزارة أن الحالة الأولى التي تم استخدام البلازما عليها كانت أحد الحالات الحرجة وبعد استخدام البلازما عليها أصبحت المؤشرات والنتائج إيجابية بشكل كبير، مشددة على أنه في حالة إثبات إيجابية البلازما بشكل عام سيتم التوسع كليا في استخدامها كعلاج في ظل فشل العالم كله حتى الآن في الوصول إلى علاج رسمي يستطيع من خلاله حل تلك الأزمة.

وتزداد الأعداد المصابة بفيروس كورونا الجديد يوما بعد يوم داخل جمهورية مصر العربية حيث كسرت مصر خلال الفترة الماضية حاجز الـ 5 ألاف إصابة.

عبدالرحمن خالد
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