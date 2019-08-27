نتائج اختبارات كلية الشرطة 2019-2020 عبر موقع أكاديمية الشرطة

يبحث الطلاب المُتقدمين لكلية الشرطة عن نتائج الاختبارات ليطمئن الطلاب على مستقبلهم في كلية الشرطة، وبالتزامن مع غلق باب التقديم في كلية الشرطة في منتصف الاسبوع الماضي بدأت عمليات البحث في التزايد عبر مواقع الانترنت لمعرفة نتيجة اختبارات كلية الشرطة ونقدم لكم في هذا المقال طريقة معرفة نتائج اختبارات كلية الشرطة 2019.

نتيجة اختبارات كلية الشرطة

أعلنت اكاديمية الشرطة أنها ستقوم بإعلان أسماء الطلاب الناجحين في اختبارات كلية الشرطة على موقع أكاديمية الشرطة الإلكتروني وذلك لتسهيل الأمور على المتقدمين ومعرفة النتائج من المنزل ليتقدم فقط الطلاب الناجحين بعد ذلك إلى كلية الشرطة.

الاستعلام عن نتائج اختبارات كلية الشرطة

يمكنكم الاستعلام عن نتيجة اختبارات كلية الشرطة عن طريق الموقع الإلكتروني لأكاديمية الشرطة وذلك بعد اعتماد النتيجة من وزير الداخلية وإليكم الخطوات:

الدخول إلى موقع أكاديمية الشرطة عبر الإنترنت.

بإدخال البيانات المطلوبة التي تتضمن:

الاسم كامل.

الرقم القومي الخاص بالطالب.

رقم الملف.

رقم القيد.

الجدير بالذكر أن كلية الشرطة حتى 15 أغسطس 2019 في تلقي طلبات الالتحاق بكلية الشرطة.