رابط نتائج الهجرة العشوائية إلى أمريكا 2020 بالرقم التأكيدي| نتيجة اللوتري 2020 dvlottery.state.gov

حان وقت استعلام نتائج قرعة الهجرة العشوائية الأمريكية 2020 والتي تعرف باسم ” نتائج اللوتري 2020 ” أو نتائج قرعة الجرين كارد” ويرجع هذا الاسم نظرا لأنها قرعة عشوائية تمنحها الولايات المتحدة الأمريكية لحوالي 50 ألف مواطن من مختلف الدول في العالم، حيث تمنح هذا العدد حرية العمل والحياة في أمريكا وتمهيدا للحصول على الجنسية الأمريكية، وننوه أنه هناك عدد من الدول التي لن تتوفر لها هذه المنحة كاملة الحقوق، ونتطرق ثانيا لتقديم تقرير كامل يحمل جميع الخطوات المتاحة لجميع المتقدمين للاستعلام عن نتائج اللوتري الأمريكي 2020 وتحقيق حلم السفر إلى أمريكا، وحيث أقترب موعد إعلان نتيجة قرعة الهجرة العشوائية إلى أمريكا 2020 عبر موقع وزارة الخارجية الأمريكية dvlottery.state.gov.

رابط نتائج الهجرة العشوائية إلى أمريكا 2020

وقد إنطلقت عمليات التقديم والتسجيل لمنحة الولايات المتحدة الأمريكية 2020 ” قرعة اللوتري 2020″ من مطلع شهر أكتوبر الماضي حتى السابع من شهر نوفمبر الماضي، ويتطلع الجميع لمعرفة موعد الاستعلام عن نتيجة اللوتري الأمريكي 2020 بالرقم التأكيدي، هذا ما سيتم توضيحه عبر الصور القادمة،و في حالة أي إستفسار يمكنك تركه عبر التعليقات بالأسفل.

نتيجة اللوتري 2020 ” قرعة الجرين كارد”

قد يبحث كل المتقدمين عن موعد ظهور نتيجة الهجرة العشوائية إلى أمريكا 2020 عبر الرابط الرسمي الخاص بها وإليكم التفاصيل، سيتم إعلان نتيجة قرعة الجرين كارد 2020 يوم 7 مايو عبر رابط /dvlottery.state.gov ومن خلال خطوات بسيطة يمكنك التعرف هل تم القبول أم لأ؟.

خطوات استعلام نتيجة قرعة الهجرة الأمريكية 2020 ” الجرين كارد”

نسيان الرقم التأكيدي للهجرة العشوائية الأمريكية 2020