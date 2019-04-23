تابع نتيجة الإستفتاء تعديل الدستور 2019 داخل وخارج مصر | الهيئة الوطنية للإنتخابات

إنتهت عمليات الإدلاء بالأصوات بلجان إستفتاء تعديل دستور مصر 2019، وبدأت الآن عمليات فرز أصوات الناخبين بجميع لجان محافظات مصر، وينتظر جماهير الشعب المصري موعد ظهور نتيجة إستفتاء تعديل الدستور 2019 مصر، والمقرر عرضها فور إنتهاء فزر أصوات الناخبين وحصر أعداد المواطنين الموافقين على تعديل الدستور، والجدير بالذكر أن إنتخابات إستفتاء الدستور 2019 قد بدأت في تاريخ 19 وحتى 22 أبريل، وصرح نائب رئيس لجنة الهيئة الوطنية للإنتخابات ” محمود حلمي الشريف” أنه سيتم إعلان نتيجة إستفتاء الدستور 2019 داخل وخارج مصر في موعد واحد ومحدد، وأوضح أن الهيئة العليا للإنتخابات قد تسلمت نتائج إستفتاء الدستور 2019 خارج مصر، وخلال الأيام الخمس القادمة سوف تنتهي جميع لجان الإستفتاء من حصر نتائج الإستفتاء 2019 داخل مصر وعقد مؤتمر صحفي لإعلان تلك النتائج.

نتيجة إستفتاء 2019 تعديل الدستور داخل وخارج مصر

سوف ننقل إليكم متابعة مستمرة لفرز أصوات الإنتخابات لتعديل الدستور، لحين الفصل في تلك الأمر وتصريح الهيئة الوطنية للإنتخابات بالنتائج النهائية لإستفتاء الدستور 2019،وكان من المفترض توجه حوالى أكثر من 61 مليون ناخب إلى جميع لجان الإنتخابات للتصويت بإستفتاء تعديل الدستور 2019 داخل وخارج مصر.

سيتم إعلان نتيجة إستفتاء 2019 الدستور في داخل وخارج مصر عبر المؤتمر الصحفي بعد مرور خمسة أيام من إنتهاء إنتخابات إستفتاء الدستور 2019، والجدير بالذكر أن الهيئة الوطنية للإنتخابات قد طرحت خدمة الاستعلام عن مكان ورقم اللجنة الإنتخابية بإستفتاء الدستور 2019 بالرقم القومي.

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