نتيجة استطلاع هلال شهر رمضان 2020 في مصر

نتابع معكم نتيجة استطلاع هلال رمضان 2020 في مصر حيث تُعلن دار الإفتاء المصرية عن النتيجة بعد صلاة المغرب اليوم، وبالفعل قد أعلنت الدار عن نتيجة الرؤية الشرعية واستطلاع الهلال عبر صفحاتها الرسمية، يذكر أن المؤسسة المصرية قد ألغت حفل نتيجة الرؤية، هذا وقد كانت دار الإفتاء أعلنت منذ ساعات بأنه سوف تتحرى هلال رمضان 1441 مساء اليوم الأربعاء 22 أبريل 2020.

نتيجة استطلاع هلال رمضان 2020 في مصر

أعلنت دار الإفتاء المصرية، أن نتيجة رؤية واستطلاع هلال رمضان في مصر 2020 هي عدم ثبوت رؤية الهلال، مساء اليوم الأربعاء، ليكون غدا الخميس 23 أبريل هو المتمم لشهر شعبان، على أن يكون أول أيام رمضان في مصر رسميًا هو يوم الجمعة 24 أبريل 2020، كل عام وأنتم بخير.