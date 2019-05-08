موعد الإعلان الحادي عشر بالرقم القومي complaints shmff gov eg صندوق التمويل العقاري”الرسالة الزرقاء .. الصفراء” www.mff.gov.eg

موعد الإعلان الحادي عشر لقرعة الإسكان الاجتماعي بعد إعلان نتيجة فرز قرعة الإعلان العاشر لشقق الإسكان الاجتماعي complaints shmff gov eg والاستعلام عن التفاصيل يتم من خلال صندوق التمويل العقاري عن نتائج شقق الإعلان العاشر على موقع الإسكان الاجتماعي، وكذلك التمويل العقاري الخاص بالوحدات السكنية التابعة للإعلان العاشر، فجميع ما سبق أصبح محل بحث كبير خلال الفترة القليلة الماضية، خاصة مع قرب موعد إعلان نتيجة قرعة الإعلان العاشر لشقق الإسكان الاجتماعي، هذا بالإضافة إلى إعلانات وزارة الإسكان الجديدة عن قرب فتح باب التقديم والتسجيل غي الإعلان الحادي عشر، خاصة مع تزايد الإقبال على شقق الإعلان العاشر بصورة غير متوقعة.

وعن موعد إعلان نتيجة حجز الإعلان العاشر فقد صرحت منى عبد الحميد أن إعلان نتيجة الإعلان العاشر ستكون خلال هذا الشهر، ومن المتوقع إعلانها خلال ساعات، كما صرحت منى عبد الحميد أنه سيتم إرسال رسالة لجميع الفائزين في الإعلان العاشر، وذلك حتى يتم التعاقد ودفع القسط الربع سنوي الأول، وسكون ذلك في بداية شهر أبريل 2019، وأضافت أن دفع القسط الأول للفائزين بقرعة الإعلان العاشر سيكون من خلال مكاتب البريد، وأشارت منى عبد الغني أنه سيتم دفع مبلغ 2000 جنيه للمتقدمين لحجز الوحدات الثلاث غرف، كما سيتم دفع 1500 جنيه للحاجزين وحدات الغرفتين.

صندوق التمويل العقاري نتيجة الإعلان العاشر

أما عن من لم يحالفهم التوفيق في الفوز في قرعة الإسكان الاجتماعي بالإعلان العاشر يمكنهم التقدم لقرعة الإعلان الحادي عشر للإسكان الاجتماعي والتي ستطرحها وزارة الإسكان في القرعة القادمة الخاصة بالإعلان الحادي عشر، لذلك يجب عليهم المتابعة لموعد الإعلان الحادي عشر، فقد لاحظنا أن الحكومة المصرية وضعت نصب أعينها الفئة المجتمعية من محدودي الدخل، وهي الفئة التي كانت محل تجاهل من الشركات الخاصة في توفير ما يناسبهم من وحدات سكنية،لذلك تكفلت الدولة بفئة محدودي ومتوسطي الدخل من خلال توفير وحدات سكنية تلاءم أحوالهم المادية.

نتيجة قرعة الإعلان العاشر شقق الإسكان الاجتماعي

ولم يقتصر دور الدولة فقط على التوسع في مشروعات الإسكان الاجتماعي للفئة التي عانت كثيرا في البحث عن وحدات سكنية تلائم ظروفهم المعيشية، بل قامت الدولة بمد يد المساعدة من خلال العمل على توفير برامج التمويل العقاري الملائم للحالات التي تحتاج تمويل عقاري يناسب ظروفهم المعيشية، وتعدى الأمر ذلك بتقديم الدعم السعري لوحدات الإسكان الاجتماعي والذي يصل في بعض الحالات لدعم يصل إلى 40 ألف جنية للوحدة السكنية وذلك من خلال صندوق الإسكان الاجتماعي.

الإعلان العاشر .. شروط الحصول على وحدة سكنية في مشروعات الإسكان الاجتماعي

نتيجة شقق الإعلان العاشر في الإسكان الاجتماعي

أما عن المساحات المتوفرة بمشروع الإسكان الاجتماعي للإعلان العاشر وسعر هذه الوحدات فقد تم عمل 2 نموذج لوحدات الإسكان الاجتماعي السكنية التابعة لمشروع الإعلان العاشر وهي كما يلي:

نموذج 90 متر 3 غرف وصاله بسعر 225 ألف جنية (مقدم حجز 14 آلاف جنيه) نموذج 75 متر غرفتين وصالة بسعر 185 ألف جنيه ( ومقدم الحجز 10 آلاف جنيه)

شروط الحصول على شقق الإسكان الاجتماعي الإعلان الحادي عشر

أن يكون عمر المتقدم أكير من 21 عام ميلادي

لا يجوز التقدم للحصول على أكثر من شقة.

ألا يكون المتقدم قد حصل على وحدة سكنية في الإسكان الاجتماعي من قبل( دار مصر – سكن مصر – أو غيرها).

ألا يكون أحدا من أفراد الأسرة قد حصل على قرض أو شقة من الإسكان الاجتماعي من قبل، كما ألا يكون أحدا من الأسرة من المتقدمين من الأطفال القُصر.

أن يكون غير حاصلا على سكن خاص به، سواء ملك له أو آل إليه بالميراث.

أن يكون المتقدم من أبناء المحافظة التي يريد التقديم فيها، أو من محافظة مجاورة.

يكون نظام السداد بالتقسيط على 20 عام من خلال النظام المتبع للتمويل العقاري.

الأوراق المطلوبة للحجز في وحدات الإسكان الاجتماعي

صورة من بطاقة الرقم القومي للمتقدم للحجز وزوجته في حال كان متزوجا، على أن تكون البطاقات سارية.

مفردات الدخل الشهري للمتقدم، من خلال شهادة إثبات الدخل السنوي مختومة من جهة العمل

قسيمة الزواج”للمتزوجين”.

شهادات ميلاد للأطفال.

الأوراق المطلوبة من الأرامل

صورة من بطاقة الرقم القومي.

شهادة وفاة الزوج.

بيان للمعاش (إذا كانت تتلقى معاشا).

شهادات ميلاد الأولاد (إن كان لديها أطفال).

صورة من عقد إيجار الوحدة السكنية.

إيصال مرافق حديث لمحل السكن الحالي (كهرباء – غاز – مياه)>

طريقة التقديم بطلب للحصول على وحدة سكنية من الإسكان الاجتماع

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وسنتابع معكم جميع الأخبار والمستجدات وتصريحات المسئولين عن موعد نتيجة قرعة الإعلان العاشر للإسكان الاجتماعي، ويسعدنا التواصل معكم للإجابة عن جميع الاستفسارات والتساؤلات الخاصة بكم، كما نتمنى للجميع التوفيق في الحوصل على الوحدة السكنية التي يأمل في الفوز بها.