بالأرقام .. نتيجة الاستفتاء على التعديلات الدستورية 2019 رسمياً من الهيئة الوطنية للانتخابات

اجتمعت الهيئة الوطنية للانتخابات للاعلان عن نتيجة الاستفتاء على التعديلات الدستورية رسمياً، حيث أعلن المستشار لاشين إبراهيم عن النتيجة الرسمية للاستفتاء على التعديلات الدستورية، من خلال عقد اجتماع بقاعة الاستعلامات للهيئة الوطنية للانتخابات موضحاً نتائج الاستفتاء على التعديلات الدستورية، بعد ان تسلمت الهيئة الوطنية للانتخابات كافة الأصوات من اللجان العامة ومن قبلها اللجان الفرعية، في جميع محافظات جمهورية مصر العربية، وبالتالي سوف يتم تحديد عدد أصوات الاستفتاء التي اختارت نعم، وعدد الأصوات التي قالت لا، وكذلك عدد الأصوات الباطلة.

نتيجة الاستفتاء

نوضح بالأرقام نتيجة الاستفتاء على التعديلات الدستورية وهى كما يلي:

البيان الأعداد النسبة اجمالي الناخبين 61344503 ناخباً عدد المشاركين في الاستفتاء 27193590 ناخباً 44.33% عدد الأصوات الصحيحة 26362421 ناخباً 96.94% عدد الأصوات الباطلة 831172 ناخباً 3.06% عدد الموافقين (نعم) 23416741 ناخباً 88.83% عدد المعارضين (لا) 2945680 ناخباً 11.17%

وذكر رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات أن نتيجة الاستفتاء أسفرت عن حب الوطن، وان الهيئة الوطنية للانتخابات أنجزت عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية في فترة قصيرة جداً، متحملة في ذلك كافة المسؤولية التي تقع على عاتقها، تجاه عمليات الاستفتاء لخروجه في ابهى صورة ممكنة، كما أن المرأة المصرية تقدمت صفوف الناخبين لتعبر عن حريتها وآرائها، وأن اللجنة العليا للانتخابات واجهت الكثير من الشائعات مثل مد عملية الاستفتاء الى اليوم الرابع وغيرها، وتم التصدي لهذه الشائعات بكل حسم وقوة.

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