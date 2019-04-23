نتيجة الاستفتاء على التعديلات الدستورية

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، نتيجة النهائية لاستفتاء الشعب المصري على التعديلات الدستورية، بـ«موافقة» 23 مليونا و416 ألفا و741 ناخبا بنسبة 88.83% من الأصوات الصحيحة.

إجمالي الناخبين

وقالت الهيئة الوطنية للانتخابات في مؤتمر صحفي مساء اليوم الثلاثاء: «إن عدد 27 مليونا و193 ألفا و593 ناخبًا داخل وخارج جمهورية مصر العربية أدلوا بأصواتهم في الاستفتاء 44.33% بينهم 26 مليون و362 ألف و421 صوتًا صحيحًا بنسبة 96.94% و 831 ألف و172 صوتا باطلًا».

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مدة الاستفتاء

وأجري الاستفتاء على مدى ثلاثة أيام في الخارج والداخل تحت إشراف نحو 20 ألف قاض، وبلغ عدد الناخبين الذين لهم الحق التصويت في الاستفتاء على التعديلات الدستورية 61 مليون ناخبٍ.

ولاية الرئيس

وتشمل التعديلات الدستورية تمديد فترة ولاية الرئيس إلى ست سنوات، كما تسمح له بالترشح بعدها لفترة جديدة مدتها ست سنوات أخرى تنتهي في 2030.

مادة نائب الرئيس

كما جرى إقرار المادة التي تجيز تعيين نائب أو أكثر لرئيس الجمهورية، وكذلك المادة التي تنص على تشكيل مجلس أعلى للهيئات القضائية في مصر.

وتتضمن التعديلات مواد أخرى تتعلق بتعيين النائب العام وتمثيل الشباب والمرأة داخل مجلس النواب ودور واختصاصات مجلس الشيوخ.

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