نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الدقهلية عبر مديرية التربية والتعليم الترم الثاني

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الدقهلية ينتظرها أولياء الأمور وجميع الطلبة والطالبات من أبناء محافظة الدقهلية ظهور نتيجة الصف الثالث الاعدادي بفارغ الصبر ومن الطبيعي أن عقب انتهاء فترة الامتحانات يغلب على الطلبة طابع القلق وشوق الانتظار لمعرفة النتيجة خاصة في هذه المرحلة المهمة من التعليم الأساسي فهي بداية التخصص واختيار ما يرغبون فيه و يحبونه فى المرحلة الثانوية والجامعية، وبقدر أهمية هذه المرحلة تكون انتظار الطلاب للنتائج, ومن المتوقع في الأيام القليلة المقبلة أن يتم الإعلان عن النتيجة عقب اعتمادها من المحافظ ونشرها على الإنترنت, حيث بدأت عمليات البحث تتزايد من قبل طلاب الشهادة الإعدادية لمعرفة تقييم جهودهم طوال طوال العام ونتيجة كافة المواد التي تشمل كلا من (اللغة العربية, الخط , اللغة الأجنبية, الرياضيات, العلوم , الدراسات الإجتماعية ثم الحاسب الألي , التربية الدينية, والتربية الفنية).

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الدقهلية.

كشفت بعض المصادر التابعة لمحافظة الدقهلية أن مديريات التربية والتعليم بالمحافظة تستعد حاليا لاستقبال أواراق الامتحانات للمراجعة والتصحيح ورصد الدرجات, ثم ترفعها الى المديريات لإعلان النتيجة وتعد محافظة الدقهلية من أكبر المحافظات بعد محافظة الجيزة من ناحية عدد المدارس وعدد الطلاب كما أيضا عدد مديريات التعليم التي تشمل كلا من “ إدارة غرب وشرق المنصورة” إدارة مركز طلخا, إدارة مركز بلقاس التعليمية, إدارة مركز نبروه, إدارة مركز أجا, إدارة مركز شربين, إدارة مركز دكرنس, إدارة مركز منية النصر, ادارة ميت سلسيل, إدارة مركز المنزلة, إدارة مركز الجمالية التعليمية, إدارة مركز المطرية, إدارة مركز تمي الأمديد, إدارة بني عبيد, إدارة مركز السنبلاوين, إدارة مركز ميت غمر.

رابط نتيجة الصف الثالث الاعدادي محافظة الدقهلية.

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كما يمكنكم الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 لكل محافظات مصر بالإسم ورقم الجلوس.

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