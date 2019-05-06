نتيجة الهجرة العشوائية لامريكا 2020 dvlottery .. الاستعلام عن الجرين كارد

نتيجة الهجرة العشوائية لامريكا 2020، نتابع معكم الحلم الأمريكي الذي يسعى إليه الملايين من شتى أنحاء العالم، حلم الهجرة إلى أمريكا من خلال الهجرة العشوائية لأمريكا، تلك القرعة التي توفرها الولايات المتحدة الأمريكية لكل الراغبين في العيش في امريكا بشكل قانوني.

حيث توفر امريكا عدد معين من التأشيرات “الجرين كارد”، وتقوم بإجراء قرعة عشوائية إلكترونية يتم التقدم إليها من خلال موقع رسمي على شبكة الانترنت dvlottery.state حيث يستطيع الراغبين في التقدم من خلاله وتسجيل بعض البيانات الخاصة بهم للحصول على كونفجراشن نمبر.

نتيجة الهجرة العشوائية لامريكا 2020

بدأت عملية التسجيل في قرعة الهجرة العشوائية لامريكا 2020 في 3 من شهر أكتوبر الماضي واستمرت حتى 6 نوفمبر،ومن المنتظر أن يتم الإعلان عن نتيجة الهجرة العشوائية لامريكا 2020 في مويو 2019، من 3 وحتى 17 مايو الجاري، وسوف يتم الاستعلام عن الجرين كارد من خلال الرابط الرسمي للوتري الامريكي.

الاستعلام عن الجرين كارد 2020

يتم الإستعلام عن نتيجة الهجرة العشوائية لامريكا 2020 من خلال القيام ببعض الخطوات التالية:

الدخول على رابط اللوتري الامريكي dvlottery.state.

اختيار check status، ومن ثم اختيار continue.

يقوم المتقدم بكتابة البيانات الخاصة به من Confirmation Number الرقم الخاص بالتسجيل.

كتابة Last Family Name الاسم الاخير.

كتابة Year of Birth سنة الميلاد.

كتابة Authentication رمز التحقق الواضح بالصورة.

ثم اختيار submit.

من المنتظر أن يتم إعلان نتيجة الهجرة العشوائية لامريكا 2020 خلال الأيام القادمة، وسوف نوافيكم بكل التفاصيل فور إتاحتها، تمنياتنا للجميع بالتوفيق.