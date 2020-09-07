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نتيجة تظلمات الدبلومات الفنية 2020 اعادة تصحيح المواد

بواسطة يسر

نتيجة تظلمات الدبلومات الفنية 2020، بعد الإنتهاء من حالة التوتر  التي سيطرت على طلاب الدبلومات الفنية خلال الفترة الماضية لمعرفة نتائجهم، يواصل  الآلاف من طلاب الدبلومات الفنية انتظارهم لمعرفة نتيجة التظلمات التي قدموها  مؤخراً، حيث أنه تم فتح باب التظلم لمدة شهر كامل من أعلان النتيجة ليتمكن كل طالب التقديم على تظلم لإعادة تصحيح عدد من المواد والتأكد من الدرجات الحاصل عليها، ومن هذا المنطلق نقوم معكم زوار موقعنا كلمة بمتابعة ظهور ونتيجة تظلمات الدبلومات الفنية للعام الدراسي 2019/2020 فتابعونا.

نتيجة تظلمات الدبلومات 2020

وهناك عدد من الخطوات التي يجب إتباعها في حالة رغبة الطلاب وذويهم اعادة تصحيح المواد وتتمثل كالتالي:

ينبغي على ولي الأمر أو الطالب التوجه إلى المديرية التابع لها الطالب للاستعلام عن الرسوم لعمل الحولة.

يتم عمل الحوالة باسم صندوق دعم المشروعات، ومعرفة الرقم الخاص بالحساب الذي سيتم ارسال قيمة الحولة له.

ينبغي معرفة مقر لجنة  النظام والمراقبة التابعة لها المدرسة للذهاب اليها الطالب وولي أمره وتقديم  الحواله البنكيه مع البطاقة الشخصية ورقم جلوس الطالب.

ثم سيتم اعادة التصحيح في القاهرة وسيتم اعلام الطالب بما تم.

يسر

حاصلة على بكالوريوس اقتصاد وعلوم سياسية أحب القراءة والكتابة في كل المجالات، مهتمة بأخبار مصر والعالم بصفة عامة.

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