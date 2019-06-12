نتيجة تنسيق التقديم في التمريض العسكري 2019 وجميع الأوراق المطلوبة للقبول بها

هو التمريض العسكري، هو من أهم الأمور التي يهتم بها الطلاب بعد تخرجهم من مرحلة الشهادة الإعدادية ، فقد أصبحت مدارس التمريض الثانوية في المحافظات، احد الرغبات الهامة للكثير من طلاب الصف الثالث الإعدادي ، ويتساءل الكثيرون عن تنسيق مدارس التمريض 2019 /2020 ، وماهي الأوراق المطلوبة للتقديم، وكذلك شروط مدارس التمريض والميزات الخاصة بها،ومن خلال تلك المقالك سوف نقوم بالرد على كافة تلك الأسئلة.

تنسيق مدارس التمريض 2019

توقعت الكثير من المصادر أن يكون الحد الأدنى لتنسيق القبول في مدارس التمريض بحد أدنى 70 % ، وسوف ننشر لكم تفاصيل تنسيق القبول في مدارس التمريض 219/2020 فور الإعلان عنها من قبل وزارة الصحة .

شروط مدارس التمريض

هناك العديد من الشروط للراغبين في التقديم لتنسيق مدارس التمريض بعد الاعدادية في عناوين المحافظات المختلفة والتي جاءت على النحو الأتي :

أن يحصل الطالب على الحد الأدنى للقبول في مدارس التمريض. أن لا تقل درجة الطالب في مادة اللغة الإنجليزية عن 45 درجة. سن التقديم من 15 سنة ، وحتى 18 سنة.

كانت تلك الشروط العامة للقبول في تنسيق مدارس التمريض 2019 /2020 .

الأوراق المطلوبة للتقديم في مدارس التمريض

هناك العديد من الأوراق التي على الطالب احضارها ، وهي مستندات لابد أن تكون كاملة في حالة الرغبة في التقديم لتنسيق التمريض للعام الدراسي 2019 / 2020 .

شهادة الميلاد الأصلية + 3 نسخ منها.

شهادة الإعدادية الأصلية + 1 نسخة منها.

شهادة حسن سيرك وسلوك من المدرسة الخاصة بالطالب.

8 صور شخصية بخلفية بيضاء.

2 طابع مهن طبيه _ 1 جنيه دمغة.

ظرف كرتون كبير.

5 ظرف صغير الحجم.

مدة الدراسة في مدارس التمريض خمسة سنوات – لا يقبل الطلاب من خارج محافظة المدرسة ، أي لابد أن يكون من نفس أبناء المحافظة، ضرورة اجتياز اختبارات اللغة العربية ، اللغة الانجليزية ، الاختبار النفسي، الاختبار الشخصي وكشف الهيئة.

والجدي بالذكر أنه يتم استبعاد الطلاب الراسبين بعد كل اختبار وعدم استكمالها ، ويتم ترتيب الطلاب الناجحين بحسب المجموعة من الأعلى للأقل ، وعمل اختبار القومسيون طبي لأعلى 30 مجموع بعد الثلاثون الأوائل تحسباً لرسوب أحد الطلاب في الاختبار الطبي والدخول في قائمة الانتظار بالترتيب.

عناوين مدارس التمريض في مصر 2019

تضم مصر ومحافظة القاهرة على وجه الخصوص عدد كبير من مدارس التمريض 2019 2020 ، إليكم عناوين مدارس التمريض في مصر وأرقام الهواتف الخاصة بها :

مدرسة تمريض مستشفى القاهرة الجديدة: العنوان: القاهرة الجديدة – التجمع الثالث إسكان الشباب – بالقرب من ميجا مول والجامعة الألمانية ، رقم الهاتف: 27586350

العنوان: القاهرة الجديدة – التجمع الثالث إسكان الشباب – بالقرب من ميجا مول والجامعة الألمانية ، رقم الهاتف: 27586350

مدرس التمريض مستشفى 15 مايو العام العنوان: مدينة 15 مايو – امتداد شارع مايو المتفرع من شارع طيبة، رقم الهاتف: 25462204

مدرسة تمريض مستشفى المنيرة العنوان: السيدة زينب – 2 شارع نوبار رقم الهاتف: 27947204 – 27947205 – 27947206

مدرسة تمريض مستشفى حلوان العام العنوان: امتداد شارع رمسيس بالقرب من نقابة التجاريين في العباسية رقم الهاتف: 23422533 – 23424025.