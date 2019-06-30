من عمليات البحث الكثيفة هذه الأيام هي نتيجة دلوم صناعي 2019 وهو قسم من اقسام الثانوية الفنية للعام الدراسي 2018-2019 فتشهد نسبة عالية جداً في البحث على مواقع الانترنت، فالطلاب وأولياء الأمور يستعدون لاستقبال النتيجة التي تأخرت لأول مرة بهذا الشكل، فكما المعروف ان النتيجة من المفترض ان تظهر يوم الخميس الماضي، او السبت، وما زالت لن تظهر والطلاب في انتظار الإعلان الرسمي عن نتيجة الدبلومات الفنية 2019 عن طريق المؤتمر الصحفي لوزارة التربية والتعليم والذي سوف يتم فيه معرفة النسبة العامة للنجاح واعتماد نتيجة الدبلومات الفنية من وزارة التربية والتعليم.

وزارة التربية والتعليم

قامت وزارة التربية والتعلم بالاعلان عن الانتهاء من أعمال تصحيح الكراسات الخاصة بإجابات نتيحة دبلوم صناعي 2019 والأن يتم العمل في تجميع الدرجات ثم مراجعتها وذلك قبل أن يتم معرفة تقديرات كل طالب، كما قامت الوزارة بالتأكيد على تعليماتها للمصححين في الكونترول المخصص لنتجية الدبلوم الصناعي في كل محافظة وذلك بتحري الدقة إلى أقصى درجة لكي يتم إعطاء كل ذي حقٍ حقه، وذلك ضمن خطة وزارة التربية والتعليم في التطوير من النظام التعليمي بأكمله ونظام الامتحانات أيضاً في الفترة القادمة.

موعد نتيجة دبلوم صناعي 2019

جميعنا في إنتظا أن يتم الإعلان عن أوائل طلبة نتيجة دبلوم صناعي 2019 وذلك في بداية شهر يوليو وأن يتم عرض النتائج الخاصة بالدبلوم الفني التجاري والصناعي والزراعي والفندقي في منتصف الأسبوع الأول من شهر يوليو كما سيتم عرض نتيجة الدبلومات الفنية وذلك عن طريق رقم الجلوس على موقع بوابة التعليم الفني والذي يتبع وزارة التربية والتعليم.

نتيجة الدبلومات الفنية

يمكنكم الاستعلام عن نتيجة دبلوم صناعي 2019 وذلك عن طريق رقم الجلوس لمعرفة آخر أخبار التعليم الفني وكذلك الموعد النهائي لظهور النتائج عن طريق هذه الروابط

نتيجة الدبلوم التجاري 2019 برقم الجلوس

نتيجة الدبلوم الصناعي 2019 برقم الجلوس

نتيجة الدبلوم الزراعي 2019 برقم الجلوس

كما تستطيع عزيزي القارئ ترك تعليق برقم الجلوس الخاص بك وسوف نقوم بالرد عليك بآخر أخبار نتيجة دبلوم صناعي 2019، كما سنقوم بإرسال النتيجة إليك فور ظهورها وسنخبرك فور الإعلان الرسمي لاعتماد نتيجة الدبلومات الفنية من وزارة التربية والتعليم.