نتيجة قرعة الحج 2019 عبر بوابة الحج المصرية استعلم عن نتيجة حج الجمعيات بالرقم القومي فقط فور ظهورها

نتيجة قرعة الحج 2019، من المقرر أن يتم إعلانها على بوابة الحج المصرية هذا العام، حيث ينتظر جموع الشعب المصري والذين قد تقدموا بأوراقهم لقرعة الحج هذا العام، أن تظهر النتيجة ويكون لهم نصيب من الحج وزيارة بيت الله الحرام هذا العام، ومن المقرر أن يتم الاعلان عن نتيجة قرعة الحج للعام الحالي خلال أيام قليلة قادمة، وأنه سوف يتم الاعلان عن أسماء الفائزين بقرعة الحج هذا العام عبر موقع بوابة الحج المصرية الالكترونية، وذلك تيسيرا وتسهيلا على المواطنين، والذي يمكنكهم من الحصول على النتيجة فقط بالرقم القومي.

نوفر لكم موقع بوابة الحج المصرية الالكترونية في هذا المقال، تسهيلا على زوارنا من أجل الحصول على نتيجة قرعة الحج هذا العام، وسوف نقوم أيضا بمساعدتكم في معرفة كافة تفاصيل وأخبار نتيجة قرعة الحج هذا العام، وموعد القرعة لكل محافظة على حده، وسوف نقوم أيضا بنشر أسماء الفائزين بالقرعة فور الاعلان عنها رسميا من قبل وزارة الـ داخلية.

نتيجة قرعة الحج 2019

تتبنى وزارة الداخلية إجراء وتنظيم عملية قرعة الحج المصرية لهذا العام 2019 كعادتها كل عام، في مختلف محافظات الجمهورية، وكانت الداخلية قد أعلنت أنها سوف تبدأ من السبت 16 مارس في إجراء القرعة يوميا لـ 5 محافظات يوميا، وسوف يتم بعدها الإعلان عن النتيجة فور الانتهاء من القرعة، وكانت الداخلية قد حددث السبت 16 مارس لإجراء القرعة لمحافظات مطروح والشرقية والفيوم والوادي الجديد ودمياط، والأحد 17 مارس لمحافظات بورسعيد وبني سويف وأسيوط والاسكندرية والقليوبية، وحددث يوم الاثنين 18 مارس لمحافظات المنيا والبحيرة وسوهاج وشمال سيناء والاسماعيلية، ويوم الثلاثاء 19 مارس لمحافظات الدقهلية وكفر الشيخ والسويس وقنا، والاربعاء 20 مارس لمحافظات الجيزة والغربية والبحر الاحمر والاقصر، ويوم الخميس 21 مارس لمحافظات القاهرة والمنوفية وجنوب سيناء وأسوان.

الحصول على نتيجة قرعة الحج 2019 مصر

يمكنكم الحصول ومعرفة نتيجة قرعة الحج لهذا العام بالرقم القومي فقط فور ظهورها وذلك عبر موقع بوابة الحج المصرية الالكترونية من الرابط التالي:

بوابة الحج المصرية

وبعد ذلك يمكنك فقط إدخال الرقم القومي الخاص بك، وبعدها الضغط على عملية بحث، ليتم إظهار النتيجة سواء بالقبول من عدمه.

كما أعلنت وزارة التضامن أيضا عن توفير موقع أخر للحصول على النتيجة لتجنب الضغط على موقع بوابة الحج عبر الرابط التالي:

رابط وزارة التضامن نتيجة الحج 2019

جدير بالذكر أنه سوف يتم إرسال رسالة نصية بالرقم الذي تم تسجيله وقت تسجيل التقديم للقرعة، ويمكننا أيضا مساعدتكم في الحصول على النتيجة فور ظهورها، وذلك عبر وضع رقمك القومي والمحافظة التابع لها في تعليق أسفل المقال، وسوف نقوم بالمتابعة معكم فور ظهور النتيجة.