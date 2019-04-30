نتائج اللوتري الأمريكي 2020| استعلام نتيجة قرعة الهجرة العشوائية لأمريكا 2020 الحصول على الجرين كارد

أقتربت ظهور نتيجة قرعة الهجرة العشوائية لأمريكا 2020، وبدأ حلم العديد من مختلف دول العالم في الحصول على تأشيرة اللوتري الأمريكي 2020 والسماح لأصحاب تأشيرة الجرين كارد بالسفر إلى أمريكا والحصول على العديد من الصلاحيات التي توفرها الولايات المتحدة، لذا سوف نتقدم بعرض طريقة الاستعلام عن نتيجة قرعة الهجرة لأمريكا 2020 ” نتائج اللوتري الأمريكي2020” بالرقم القومي عبر الرابط الرسمي لوزارة الخارجية، والتي تقوم باختيار 50 ألف مواطن لتأشيرة الجرين كارد وفقا لعدة شروط ومعايير المطلوبة من الوزارة، والتي تم سرده عبر المقال السابق والذي يتضمن طريقة التسجيل لقرعة الهجرة لأمريكا 2020، ولن يطول الأمر كثيرا حيث يستطيع جميع المواطنين المتقدمين لقرعة اللوتري الأمريكي 2020 بالاستعلام عن النتيجة بالرقم القومي خلال مطلع مايو الحالي.

نتيجة قرعة الهجرة العشوائية لأمريكا 2020

بدأ العد التنازلي للاستعلام عن نتيجة قرعة الهجرة العشوائية لأمريكا 2020 والإطلاع على أسماء الفائزين باللوتري الأمريكي 2020 عبر موقع وزارة الخارجية، والجدير بالذكر أنه سيتم إنتقاء جميع المقبولين باللوتري الأمريكي بعد إستوفاء جميع الشروط المتواجدة وقت التقديم، وكانت هناك بعض الشروط التي تتضمن وتشتمل كيفية التسجيل باللوتري الأمريكي 2020، وأهمها عدم التسجيل لأكثر من مرة حتى لا يتم رفض الطلب، وضع الصورة ذات المقاسات المطلوبة وبخلفية بيضاء وإلا يقل سن المتقدم عن 20 عام، وكثير من الشروط الأخري.

نتائج اللوتري الأمريكي 2020 ” الجرين كارد”.

باقي من الزمن ساعات عن فتح رابط موقع وزارة الخارجية للاستعلام عن نتيجة قرعة الجرين كارد 2020 والتعرف على هل تم القبول أم لأ؟ ويمكن لجميع المواطنين تسجيل بياناتهم عبر التعليقات وسيتم الرد بالقبول أو الرفض في حال ظهور النتيجة بالتوفيق للجميع أن شاء الله.

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