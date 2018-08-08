نجوم إنفصلوا عن زوجاتهم «أم العيال» بعد «عِشرة سنين»

قال بعض المختصين، أن العقل البشري بطبيعته يتغير كل عشرة أعوام، فمن المحتمل أن الأشياء التي كان يتخلى عنها من قبل يتقّبلها اليوم، والأشياء التي كان يتمسك بها سابقًا لم تعد لها أهمية بالنسبة إليه الآن، وهنالك داخل الوسط الفني العديد من النجوم الذين أثبتوا صحة هذه المعلومة؛ فبعدما عاشوا مع زوجاتهم لسنوات عدة، إلا أنهم قرروا الإنفصال الجذري، ودخلوا في علاقات آخرى جديد.

مصطفى قمر

كان المطرب مصطفى قمر من بين الفنانين الذين نشروا مؤخرًا صورة له برفقة زوجته الثانية والتي تدعى غادة رزق، وإكتشف الجمهور بأنه قد إنفصل عن زوجته الأولى وتدعى غادة عيسى، بعد زواج إستمر لـ 20 عامًا وأكثر، ورزقهما الله بإثنين من الذكور وهما «إياد وتيام».

أحمد سعد

في عام 2006 تزوج المطرب أحمد سعد من «لبنى» ورزقهما الله بطفل وطفلة، وكانت هذه هى الزوجة الأولى له، ومن ثم نشب بينهما خلافات أدت إلى الطلاق ثلاث مرات، وبعدها دخل في علاقة مع الفنانة ريم البارودي وقد ظهرا الثنائي أمام الجمهور كثيرًا وخاصة في الآونة الأخيرة حينما تزوج من الفنانة سمية الخشاب في عام 2017.