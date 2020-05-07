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نستقبل أكثر من 3500 مكالمة يوميا.. وزيرة الصحة تستعرض آخر جهود الوزارة تجاه فيروس كورونا

بواسطة عبدالرحمن خالد
هالة زايد الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة

استعرضت وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد الجهود المبذولة من قبل الوزارة خلال الفترة الماضية تجاه فيروس كورونا الجديد “كوفيد 19” والذي بدأ في التفشي بشكل واضح داخل جمهورية مصر العربية خلال الأيام القليلة الماضية، مشددة على أن الوزارة تواصل التعامل مع الحالات وجمع اسماء الحالات الإيجابية ونقلها من مستشفيات الجامعات والصدر والحميات على مستوى الجمهورية كافة.

وزيرة الصحة تستعرض جهود الوزارة تجاه كورونا

كما واصلت وزيرة الصحة خلال اجتماعها في مجلس الوزراء التحدث عن الخط الساخن الخاص بالوزارة والجهود المبذولة من أجل الرد على كافة الاستفسارات الخاصة بالمصريين خلال الفترة الماضية مشيرة إلى أن الوزارة استقبل حوالي 3650 مكالمة بشكل يومي خلال آخر أسبوع ما بين استفسارات وإبلاغات وشكاوى ومقترحات ضد أزمة فيروس كورونا.

وزيرة الصحة
الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة

وزيرة الصحة تشدد على أهمية الكمامات

وشددت وزيرة الصحة على ضرورة ارتداء الكمامة وأهميتها في منع المرض من الانتشار بين المواطنين خلال تنقلهم في الشوارع أو ركوبهم للمواصلات أو خلال أي تعامل يومي مع البشر في الوقت الحالي في الفترة التي تشهدها مصر حاليا من مرحلة تفشي واضح لفيروس كورونا في الشوارع خاصة في ظل الأعداد التي تتزايد بشكل واضح في الفترة الحالية.

ولفتت إلى أن المنظومة الإلكترونية الخاصة بوزارة الصحة تعمل بشكل مميز وتستطيع الوزارة من خلالها معرفة المستشفيات التي مازال فيها سعة لاستقبال مصابين والسعة السريرية حسب التخصص سواء داخلي أو خاص بأجهزة تنفس أو غيرها من التفاصيل الخاصة بالمستشفيات والغرف المتواجدة فيها.

عبدالرحمن خالد
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