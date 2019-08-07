نصائح لاختيار خروف جيد لعيد الأضحى وضمان الحماية من الغش والتعرض للنصب

في عيد الاضحي يتجه الناس إلى شراء خراف الأضاحي لكن يقع الكثيرين في فخ النصب من البائعين نتيجة عدم المعرفة لمواصفات الخروف الجيد والفرق بين الخروف الجيد والخروف الغير جيد ولذلك يجب أن تراعي الآتي عند شرائك لخروف:

الأسنان:

يجب فحص الأسنان وفتح فم الخروف ومعاينة الفك السفلي للخروف يجب ان تكون الاسنان صغيرة ومتساوية فهذا الهروف لم يتعد عامه الأول، والعكس اذا كانت اسنان الفك السفلي كبيرة وغير متساوية فهو كبير السن وغير مناسب.

الصحة:

حالة الخروف الصحية تظهر في الحركة والنشاط و بأختبار بسيط يمكن ان تعرف ذلك من خلال سحب الخروف من وسط القطيع فإذا استسلم كان مريض وصحته غير جيدة أما إذا قاوم يكون بصحة جيدة.

الفم والأنف:

يجب مراقبة فم وأنف الخروف لمشاهدة ما إذا كان يسيل لعاب بكثافة من فمه وانفه فهو مريض.

العينين:

إذا كانت العينين بهما احمرار أو اصفرار بصورة كبيرة فهذا يدل على إنة مريض ولا يصلح، ولمعان العيون يدل على صحة جيدة.

الحجم:

يجب تحسس مكان العمود الفقري لمعرفة مدى نحافة الخروف فإذا استطعت لمس العمود الفقري بسهولة فهذا دليل على نحافة الخروف اما اذا وجدت صعوبة في الوصول إلى العمود الفقري فهذا يدل على أنه سمين.

الوزن:

يلجأ بعض البائعين إلى حيلة تعطيش الخروف جداً بإطعامه ملح بكميات كبيرة حتى يعطش جداً ويشرب كميات كبيرة من المياه ويزداد وزنها، والكشف عن هذه الخدعة يجب وضع اليد على بطن الخروف ستجدها شديدة الصلابة وهذا دليل على شرب كميات كبيرة من المياه.

الصوف:

قم بشد فروة الخروف لتختبر إذا كانت تقتلع مع الشد أم لا، فإن الخروف الذي بصحة جيدة لا يمكن اقتلاع صوفه بسهولة.

الجنون:

عندما يقوم الخروف بالدوران حول نفسه فهذا دليل على الجنون وغير صالح للشراء.