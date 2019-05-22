نصائح للتغلب على الموجة الحارة وارتفاع درجات الحرارة

لا شك ان ارتفاع درجات الحرارة فى الايام القادمة يسبب هلع للكثيرين الذين لا يتحملون درجات الحرارة المرتفعة، ولذلك عزيزى القارئ سوف يقدم لك موقع « كلمة » بعض من النصائح الهامة والواجب اتباعها للتغلب على الشعور بالحرارة وارتفاع درجات الحرارة.

داخل البيت يجب أن ترتدى الملابس القطنية الواسعة وذات اللون الفاتح لأن الألوان القاتمة تمتص الحرارة.

أما خارج المنزل يجب ارتداء الملابس القطنية الفاتحة ايضاً لأن الألوان القاتمة تمتص حرارة الشمس، ويجب ارتداء نظارة شمسية لحماية العين من أشعة الشمس، وارتداء قبعة أيضا يكون مفيد لحماية الرأس من ضربات الشمس، وأيضاً استخدام المظلة ( الشمسية ) يحميك من اشعة الشمس الضارة ومن ارتفاع درجة الحرارة.

بقدر الإمكان من حين إلى آخر حاول أن تضع كمادات مياة باردة على الاماكن التى بها نبض مثل الجبين والعنق والمعصم والظهر، لأنها كلها مناطق ترتفع فيها درجة الحرارة أكثر من باقى الجسم، وهو مايخفف من درجة حرارة الجسم بصورة سريعة، شرط أن يتم ذلك الأمر عدة مرات على مدار اليوم.

من النصائح المفيدة والعملية وضع فرش السرير داخل كيس بلاستيكي داخل الثلاجة ووضعه على السرير قبل النوم مما يقلل من حرارة الجو والجسم ويسبب الانتعاش.



تقوم بوضع منشفة مبللة أمام شباك مفتوح ويفضل تعليقها مما يساعد فى تقليل درجة حرارة الغرفة.

استخدام المفارش القطنية الخفيفة أثناء النوم يكون مفيد ايضاً فى التغلب على ارتفاع درجة الحرارة.

أخذ حمام ماء بارد وغسل القدمين فى ماء بارد عند الشعور بالحر، لأن ذلك يساعد على خفض درجة حرارة الجسم .

شرب كميات كبيرة من المياه على مدار اليوم يعوض الجسم عن السوائل التى تم فقدها بسبب الحر.

شرب المثلجات يساعد ايضاَ على عدم الشعور بالحر.

وضع وعاء مملوء بالثلج أمام المروحة يساعد من تخفيف درجة حرارة الغرفة.