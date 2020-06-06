نصائح منظمة الصحة العالمية بشأن ارتداء الكمامات القماش

نشرت منظمة الصحة العالمية مجموعة من النصائع بشأن ارتداء الكمامات القماش للوقاية من فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19” وذلك لأول مرة بعدما نصحت الحكومات المختلفة المواطنين بارتداء الكمامات القماش فى الدول التى لازالت تعانى من انتشار كثيف بفيروس كورونا.

كما دعت الدول المواطنين بارتداء الأقنعة الطبية للعاملين فى مجال الصحة من أطباء وممرضين وإداريين، وكذلك مقدمى الرعاية الصحية خلال نوباتهم، وفى هذا الصدد قدمت منظمة الصحة العالمية عدد من النصائح التى يجب على المواطنين اتباعها حفاظاً على سلامتهم وقلت المنظمة فى منشور توعى أنه فى حال استعمال كمامات غير طبية من القماش يجب اتباعها.

نصائح الصحة العالمية بشأن الكمامات القماش

يجب غسل اليدين جيداً قبل ارتداء الكمامات القماش.

يجب فحص الكمامة جيداً للتأكد من أنها صالحة للاسخدام وأنها نظيفة.

يجب وضع الكمام بإحكام على الوجه بحيث تغطى الفم والأنف.

يجب على المواطن تجنب لمس الكمامة من حين لآخر.

يجب حفظ الكمامة القماش فى كيس نظيف وإغلاقه جيداً فى حالة أنها ما تزال جافة ولم تتلوث أو تبتل.

عند استخدام الكمامة يجب سحبها من الكيس من خلال الأشرطة الخاصة بالكمامة.

يجب غسل اليدين مرة أخرى بعد ارتداء الكمامة.

يجب الحفاظ على المسافات الآمنة والابتعاد متر ونصف عن أقرب المحيطين بك.

كما أكدت منظمة الصحة العالمية فى منشورها التوعوى للمواطنين بأن ارتداء الكمامة سواء الطبية أو القماشية ليست وحدها كافية للحماية من العدوي بفيروس كورونا بل يجب على المواطنين اتخاذ كافة الاجراءات الوقائية والاحترازية ومن التباعد الاجتماعى والنظافة الشخصية وغسيل اليدين بالماء والصابون باستمرار دوماً.