نص كلمة رئيس الجمهورية أثناء قمة حركة عدم الانحياز من خلال الفيديو

أشترك رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي اليوم من خلال تقنية الفيديو كونفرانس في قمة حركة عدم الانحياز، والتي تم عقدها من شبكة الإنترنت كإجراء وقائي بسبب فيروس كورونا المستجد، وحملت القمة عنوان “متحدون في مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد، وشارك فيها العديد من رؤساء الحكومات والأعضاء في حركة عدم الانحياز.

الدول المشاركة في قمة حركة عدم الانحياز

رئيس جمهورية أذربيجان والرئيس الحالي للحركة الرئيس إلهام علييف

عدد من رؤساء الدورة الرابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة،

سكرتير عام الأمم المتحدة.

مدير عام منظمة الصحة العالمية.

رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي.

نائب رئيس المفوضية الأوروبية.

كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي في قمة “متحدون في مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد،

وألقى الرئيس عبد الفتاح السيسي كلمته في القمة، موجهاً التحية إلى رئيس الحركة ورؤساء الدول والحكومات الحاضرة في القمة، معرباً عن شكره وتقديره لكل من ساهم في عقد القمة الافتراضية في مثل هذا التوقيت، وعلى الأخص في ظل التهديدات والمخاطر التي يواجهها العالم بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19”.

وقدم الرئيس عبد الفتاح السيسي خالص تعازيه لأسر ضحايا فيروس كورنا المستجد في كافة دول العالم وتمنى الشفاء لكل المصابين، معرباً عن تقدير مصر لكل الجهود المبذولة لمواجه الفيروس والمساهمة في تخفيف آثاره التي طالت الكثيرين، متمنياً أن يتعاون الجميع على التصدي للوباء الجديد بكل قوة.

نص كلمة الرئيس السيسي