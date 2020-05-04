Take a fresh look at your lifestyle.


نص كلمة رئيس الجمهورية أثناء قمة حركة عدم الانحياز من خلال الفيديو

بواسطة رحاب على
الرئيس أثناء قمة حركة عدم الانحياز

أشترك رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي اليوم من خلال تقنية الفيديو كونفرانس في قمة حركة عدم الانحياز، والتي تم عقدها من شبكة الإنترنت  كإجراء وقائي بسبب فيروس كورونا المستجد، وحملت القمة عنوان “متحدون في مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد، وشارك فيها العديد من رؤساء الحكومات والأعضاء في حركة عدم الانحياز.

الدول المشاركة في قمة حركة عدم الانحياز

  •  رئيس جمهورية أذربيجان  والرئيس الحالي للحركة الرئيس إلهام علييف
  • عدد من رؤساء الدورة الرابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة،
  • سكرتير عام الأمم المتحدة.
  • مدير عام منظمة الصحة العالمية.
  • رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي.
  • نائب رئيس المفوضية الأوروبية.

كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي في قمة “متحدون في مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد،

وألقى الرئيس عبد الفتاح السيسي كلمته في القمة، موجهاً التحية إلى رئيس الحركة ورؤساء الدول والحكومات الحاضرة في القمة، معرباً عن شكره وتقديره لكل من ساهم في عقد القمة الافتراضية في مثل هذا التوقيت، وعلى الأخص في ظل التهديدات والمخاطر التي يواجهها العالم بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19”.

وقدم الرئيس عبد الفتاح السيسي خالص تعازيه لأسر ضحايا فيروس كورنا المستجد في كافة دول العالم وتمنى الشفاء لكل المصابين، معرباً عن تقدير مصر لكل الجهود المبذولة لمواجه الفيروس والمساهمة في تخفيف آثاره التي طالت الكثيرين، متمنياً أن يتعاون الجميع على التصدي للوباء الجديد بكل قوة.

نص كلمة الرئيس السيسي

نص كلمة الرئيس السيسي
نص كلمة الرئيس السيسي
رحاب على

رحاب على، حاصلة على ليسانس أداب، دراسات عليا بكلية التربية جامعة الإسكندرية، شهادة إعلامي المستقبل عقب اجتياز الدورة التدريبية في برنامج بناء القدرات الإعلامية لشباب الإعلاميين

قد يعجبك ايضا
أخبار مصر

مسؤول بالاتصالات يكشف تأثير رسم التنمية على أسعار الموبيلات والإنترنت

أخبار مصر

أول تعليق من الحكومة عن زيادة أعداد المصابين بكورونا

أخبار مصر

الأرصاد تُعلن توقعات حالة الطقس في مصر خلال ال72 ساعة القادمة وبيان بدرجات الحرارة

أخبار مصر

حقيقة وفاة القارئ محمود الطبلاوي بـ”كورونا”.. ماذا عن اللحظات الأخيرة؟

أخبار مصر

موعد السحور وأذان الفجر في 13 رمضان 2020

أخبار مصر

من هو محمد محمود الطبلاوي القارئ المصري الذي تُوفي اليوم؟

أخبار مصر

وفاة القارئ محمد محمود الطبلاوي عن عمر ناهز 86 عامًا

أخبار مصر

آخر تطورت فيروس كورونا في مصر | محافظة دمياط لم تسجل أية إصابات اليوم الثلاثاء وسجلت…

أخبار مصر

سرقة 63 مليون جنيه من هيفاء وهبي.. النجمة اللبنانية تحرر محضر سرقة ضد مدير أعمالها

أخبار مصر

الجهات الأمنية تعلن عن ضبط المخالفين لقرار حظر التجوال المفروض خلال 24 ساعة


اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.