التموين tamwin | إضافة المواليد الجدد وأسعار السلع التموينية لشهر يوليو 2019

نظام التموين الجديد 2019 تؤكد وزارة التموين دوماً على توحيد سعر السلع التموينية التي توجد على بطاقة التموين، والعمل على المنافسة بين التجار لصالح المواطن، وتبدأ الوزارة من نفسها من خلال العمل في الشركة المصرية لتجارة الجملة، والشركة العامة لتجارة الجملة، ليتم صرف التموين بالمواعيد المحددة وبالاسعار المناسبة، وقد تم الإعلان عن زيادة الدعم للأسر المكونة من 4 أفراد إلى 50 جنيه للفرد الواحد، ويكون الدعم المقدم للفرد الخامس في الأسرة المكونة من خمسة أفراد فأكثر 25 جنيه فقط، ولذلك يسعى الفرد للحصول على المنتجات بالأسعار المقبولة ويبعد عن طمع بعض التجار.

نظام التموين الجديد 2019

يتم صرف سلع التموين من شركتي الجملة التابعتين لوزارة التموين على منافذ البيع و بقالي التموين، ليتم الصرف من أول أيام الشهر لكافة المستحقين، وتكون أسعار السلع على النحو التالي:-

أسعار السلع التموينية

كيلو السكر 9 جنيه، لتر الزيت 19 جنيه، كيلو الأرز 9، كيلو المعكرونة 4 جنيه، نصف كيلو السمن 12 جنيه، 800 جرام سمن 17.25، نصف كيلو عدس 8 جنيه، نصف كيلو فول 4.5 جنيه، 325 جرام صلصة 7.25 جنيه، ربع كيلو جبنه 5.25، صابون الوجه 125 جرام 5.5 جنيه، صابون الغسيل 125 جرام 4.25 جنيه.

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كيلو الدقيق 6.75 جنيه، الشاي 3 جنيه، نصف كيلو الجبنة 15 جنيه.

مرقة الدجاج 6.25 جنيه، 400 جرام مربى 7.75 جنيه.

التونة 140 جرام 12 جنيه، زجاجة الكلور 7 جنيه.

إضافة المواليد الجدد على بطاقة التموين

من أسهل الطرق لإضافة المواليد الجدد على بطاقة التموين.

الدخول على موقع دعم مصر.

وكتابة كل من رقم البطاقة واختيار المحافظة المقيم فيها، وسوف يظهر مربع مكتوب فيه بعض الحروف ولابد من كتابتها بكل دقة وحذر في المربع الفارغ، ثم إدخال عدد أفراد الأسرة المسجلين ببطاقة التموين وكتابة الرقم القومي لصاحب البطاقة.

ثم القيام بكتابة أسماء المواليد المراد إضافتهم، وكتابة رقم التليفون بالمربع المخصص، ومن خلال إيصال الكهرباء علينا كتابة رقم الدفع الإلكتروني، وأخيراً كتابة صلة القرابة والضغط حفظ البيانات، وكتابة رقم التليفون الأرضي، ثم الضغط على كلمة تحديث البيانات وحفظ.

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