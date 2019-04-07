نظام نور تسجيل روضات الاطفال | رابط وطريقة وشروط التسجيل

نظام نور تسجيل روضات الاطفال مقال يهم جميع أولياء الأمور، الذين يرغبون في تسجيل الاطفال في نظام نور، خاصة بعد أن قامت وزارة التربية والتعليم السعودية، بفتح باب تسجيل الشواغر للطفولة المبكرة على موقع نظام نور، وأنت أيضًا يمكنك الآن التسجيل في نظام نور رياض الأطفال، ويمكنك من خلال التقرير التالي التعرف على شروط وطريقة تسجيل الأطفال في رياض الأطفال.

نظام نور تسجيل روضات الاطفال

يجب تسجيل الاطفال في نظام نور 1441، وذلك للتسجيل في رياض الأطفال أو الصف الأول الابتدائي.

يجب على ولي الأمر قبل التسجيل مراجعة جدول الروضات، وذلك حتى يتمكّن من التعرّف على الروضات القريبة منه، والأماكن الشاغرة فيها.

يجب التأكد من أن الروضة التي تم اختيارها معتمدة من نظام نور، وذلك لتجنّب عدم قبول الطفل عند التقديم للصف الأول الابتدائي.

في حال كان الطفل أقل من السن القانوني للتسجيل في الصف الأول الابتدائي؛ يجب أن يكون الطفل حاصل على توصية من معلم الروضة، كما يجب توقيع مديرة الروضة على جاهزية الطفل لدخول الصف الأول الابتدائي قبل السن القانوني.

رابط موقع نظام نور وطريقة تسجيل المستجدين في رياض الأطفال

يمكنك الدخول على رابط نظام نور للمستجدين للتسجيل في روضات الاطفال، واتباع الخطوات التالية:

الضغط على تسجيل ولي أمر جديد في حالة لم تسجّل في الموقع من قبل.

إدخال بيانات ولي الأمر المطلوبة، وعادة ما يكون اسم المستخدم هو رقم السجل المدني، يمكن تركه كما هو ـو يمكنك تعديله ثم اضغط التالي.

تظهر لك صفحة تدقيق بيانات ولي الأمر، قم بملء الاستمارة ثم اضغط تدقيق.

سيتم إرسال كلمة السر على هاتفك المحمول، يمكنك بعدها إعادة ضبط كلمة السر، وتفعيل حسابك بالدخول إلى موقع نظام نور من خلال اسم المستخدم وكلمة السر ورمز التحقق. إذا كنت قد سجّلت بالفعل في موقع نظام نور من قبل، أو لديك أبناء أكبر مسجلين بنظام نور يمكنك أن تبدأ معنا من الخطوات التالية. الدخول على موقع نظام نور لتظهر لك الصفحة التالية.

نختار تسجيل الأبناء، ثم تسجيل طالب جديد.

تظهر صفحة نكتب بها رقم الهوية الخاص بالطالب، ثم نضغط التالي ونستكمل باقي البيانات، وسوف نلاحظ أن أغلب البيانات مكتوبة بالفعل، نقوم بإكمالها، ويجب التأكد من أن ملء جميع الخانات التي أمامها *، لأن ذلك يعني أن هذه الخانات ضرورية ولا يمكن إكمال التسجيل بدونها.

نختار الإدارة والمدرسة؛ إذ سيظهر أمامنا جميع أسماء المدارس الفعالة والغير فعالة، نختار منها. أخيرًا ستظهر لنا رسالة تفيد بأنه تم التسجيل بنجاح، وعلينا تجهيز المستندات المطلوبة للتوجه إلى الروضة المقبول بها الطفل.



أعمار تسجيل الأطفال في رياض الأطفال