نعمة حسنين اليوتيوبر التي تزوجت من زوج صديقتها تواجه انتقادات شرسة وإليكم التفاصيل

تواجه اليوتيوبر الشهيرة نعمة حسنين صاحبة قناة ( Neama Hasanen) على موقع يوتيوب انتقادات شرسة جدًا بعدما تزوجت من زوج صديقتها. لتصبح الزوجة الثانية له. وما زاد الأمر ضجة أنها نشرت جلسة تصوير تجمع بينها كزوجة جديدة لزوج صديقتها الحامل وطفلي صديقتها.

من هي نعمة حسنين الزوجة الثانية لزوج صديقتها ؟

نعمة حسنين هي يوتيوبر مشهورة وتمتلك قناة ( Neama Hasanen) على موقع يوتيوب الشهير وتنشر مجموعة من المقاطع الإسلامية التي توجه فيها مجموعة من النصائح بالحجاب. وآخر فيديو نشرته كان فيديو ” فرح نعمة حسنين ” الذي يجمعها بزوجها الجديد.

ونشر مجموعة من الأشخاص على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك). حيث نشر ياسر عبدالونيس، أحد النشطاء على فيسبوك، يقول إن نعمة حسنين هي أحد أشهر الباحثين عن الشهرة عبر الانترنت. فلما كان عمرها 18 سنة كانت تغني وترقص على تطبيق ميوزكلي، وتحضر أي تجمعات لأي من المشاهير لتظهر في الصورة ولكنها لم تستطيع أن تنال ما تريده. لذلك صبغت شعرها باللون الأحمر وظلت متواجدة في منطقة وسط البلد وكانت تغني أغاني ثورية، وكانت ترتدي تيشيرت النادي الأهلي، وتشارك في أغاني الأولتراس لكنها لم تنل الشهرة التي تريدها.

ويضيف ياسر عبد الونيس أن نعمة حسنين كانت لها نقطة تحول في حياتها وهو الاتجاه إلى البرامج الدينية على موقع ( يوتيوب ) وتحولت لموديل اسلامي، وصنعت فيديوهات بديكور جذاب للمشاهد، وأصبحت تصدر عنها جلسات تصوير ( فوتوسيشن) وبرامج دينية ولذلك أقبل عليها الكثير من المشاهدين.

زواج نعمة حسنين من زوج صديقتها

يقول مجموعة من المدونين واليوتيوبر على شبكة الانترنت أن الفتاة نعمة حسنين تزوجت من صديق صديقتها الذي لديه طفلين وزوجته حامل. وزوجتها في الوقت الحالي كشفت الأمر على الجروبات المختلفة، بل ظهر خطيبها يقول أنه كان يخطب خطيبته لمدة 3 سنين وفجأة تزوجت.

وظهر تيار من النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي ( فيسبوك)، و ( انستغرام)، على شبكة الانترنت يقول إن الله سبحانه وتعالى قد أحلّ الزواج بـ 4 نساء للرجل في الإسلام، وما فعله هذا الرجل ونعمة حسنين لا يخالف الشرع على الإطلاق، لأنه زواج على سنة الله ورسوله، ولا يوجد فيه أي شيء يخالف الشريعة الإسلامية. بينما واجه هذا التيار تيار آخر يقول إنه لا يصح أن يتزوج الرجل من امرأة أخرى مادام هو متزوج وله أطفال في مراحل التعليم المختلفة، وأن السبب في ذلك اختلاط صديقة الزوجة بالزوج.