نفي خبر زيادة أسعار البنزين اليوم في مصر 2019

ظهرت بعض التداولات على مواقع التواصل الاجتماعي المعروفة فيس بوك عن أنباء تفيد بتحريك أسعار البنزين اليوم الجمعة الموافق الرابع عشر من شهر يونيو الجاري لعام 2019، مما جعل الجميع يتسائل ماذا يحدث، هل بالفعل سيتم زيادة أسعار البنزين مرة أخرى، ولكننا نؤكد لكم أن الحكومة المصرية قد قامت بنفي الخبر نفي مطلق، وأنه لا صحة لأخبار التي تداولت عن زيادة أسعار الوقود على الإطلاق، وقد صرح المستشار الإعلامي لوزارة المالية هيثم نصار أن الوزارة لم تصدر أى قرارات تخص الوقود، ولا يوجد أى صحة لذلك حتى الان، وأن هذا الخبر ما يعد إلا خبراً كاذب.

زيادة أسعار البنزين اليوم

ورغم هذا الخبر الذي تم تأكيد نفيه وأن لا صحة لما يقال عن زيادة أسعار البنزين إلا وأن المحطات الكبرى للبنزين الان متواجد بها سيارات كثيرة للغاية وإزدحام شديد بسبب الخبر الكاذب الذي إنتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، وأعلنت الوزارة عن الأسعار المتداولة كما هي والتي تكون كالتالي:

سعر بنزين 92 ويكون السعر المتمثل فيه هو 6 جنيهات وخمس وسبعون قرشاً.

سعر بنزين 80 ويكون 5 جنيهات ونصف للتر الواحد.

سعر بنزين 95 ويكون 7 جنيهات و75 قرشاً.

وفي الأخير سعر السولار يتمثل بخمس جنيهات وخمسون قرشاً.

تكذيب خبر زيادة البنزين اليوم

ونتابع معكم كل ما هو جديد في موقعنا كلمة الإخباري عن أى تصريحات تخص أسعار البنزين اليوم الجمعة الموافق 14-6 من عام 2019 الحالي، وإذا تم التعرف على أى بيانات تخص أسعار الوقود في مصر سوف نوافيكم بها في أسرع وقت.