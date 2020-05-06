نقابة الأطباء تُوجه رسالة لـ”الصحة”: 4 فئات مُهددة بـ”كورونا” في مستشفيات العزل

طالبت نقابة الأطباء في مصر، الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، باستثناء 4 فئات من العمل في مستشفيات العزل لمصابي فيروس كورونا المستجد “كوفيد -19″، مشيرة إلى أن هذه الفئات الأربع تواجه أخطارًا على صحتهم وحياتهم ولا بد من إعفائهم من التعامل مع مصابي فيروس كورونا.

وتخطط وزارة الصحة والسكان لتجهيز 34 مستشفى حميات وصدر في جميع المحافظات، لتستخدم مقارات لعزل مصابي “كورونا” وذلك بشكل تدريجي، إذ يجري تنفيذ هذه الخطة على ثلاث مراحل، وستقدم هذه المستشفيات الخدمات الطبية المختلفة، من أول إجراء اختبارات حتى العزل وتقديم العلاج والمتابعة بعد الشفاء.

نقابة الأطباء توجه رسالة لوزيرة الصحة

وقالت نقابة الأطباء في رسالة إلى وزيرة الصحة والسكان: إن الفئات الأربع المهددة بالإصابة بفيروس كورونا المستجد يأتي في ظل عدم تطبيق الإجراءات الوقائية بشكل كبير في بعض المناطق التي يعمل فيها الأطباء على مستوى الجمهورية على حد قولها، مشيرة إلى أن هذه الفئات المهددة بالإصابة هي:

من تخطت أعمرهم 50 عامًا.

أصحاب الأمراض المزمنة مثل: “السكري، والضغط، والربو، وأمراض القلب، وأمراض المناعة”.

السيدات الحوامل.

الأمهات لأطفال أقل من 12 عامًا.

آليات التعامل مع الأطباء

وحددت نقابة الأطباء في وقت سابق آليات التعامل مع الأطباء في مستشفيات العزل على مستوى الجمهورية، بعد انتهاء مدة عملهم، لوقايتهم من الإصابة بفيروس كورونا المستجد “كوفيد -19″، مشيرة إلى أن هذه الآليات تتمثل في الآتي:

عزل الطيب وأخذ مسحة PCR منه فإن جاءت النتيجة سلبية يستمر العزل لمدة 48 ساعة وتؤخذ مسحة أخرى، وإذا جاءت نتيجة المسحة الثانية سلبية ينصرف إلى منزله وهذا بعد كل وقت يؤدي فيه العمل.