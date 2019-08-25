نقابة الإعلاميين | منع تامر أمين من الظهور وبلاغ ضده للنائب العام .. لهذا السبب

أصدرت نقابة الإعلاميين برئاسة طارق سعدة المكلف برئاسة اللجنة التأسيسية، قرارًا يقضي بمنع تامر أمين مقدم برنامج آخر النهار الذي يذاع على قناة النهار الفضائية من الظهور على الشاشة، لحين تقنين أوضاعه وفقًا لأحكام قانون نقابة الإعلاميين حسب نص المادتين 2 و 19 من القانون، كما قررت النقابة تقديم بلاغ رسمي ضد أمين للنائب العام، لمخالفته أحكام القانون المذكور، بممارسته نشاطًا إعلاميًا خلافًا للقيد بالنقابة، المقررة أحكامه وفقًا للقانون 93 لسنة 2016.

منع تامر أمين من الظهور “ممارسة النشاط الإعلامي”

نص قرار نقابة الإعلاميين

جاء في حيثييات قرار نقابة الإعلاميين الذي يحمل الرقم 25 لسنة 2019 وتاريخ 25/8/2019، وبعد اطلاعها على جدول القيد بالنقابة وسجل التصاريح تبين عدم قيد السيد ” تامر أمين بسيوني” مقدم برامج بقناة النهار بجداول النقابة وعدم حصوله على التصريخ مؤقت لمزاولة النشاط الإعلامي، ووفقًا للقانون رقم 93 لسنة 2016 بشأن إصدار قانون نقابة الإعلاميين، وقرار مجلس الوزراء رقم 573 لسنة 2017 بشان تشكيل اللجنة التاسيسية لنقابة الإعلاميين، وبناء على اللائحة الداخلية لنقابة الإعلاميين، انتهى اجتماع مجلس الإدارة العاجل لاتخاذ القرار التالي:

مادة أولى: منع السيد تامر أمين بسيوني – مقدم برنامج ( آخر النهار) المذاع على قناة ( النهار) عن ممارسة النشاط الغعلامي لحين تقنين اوضاعه بالنقابة تطبيقًا لنص المادتين ( 2 و 19 ) من قانون نقابة الإعلاميين.

وإبلاغ النيابة العامة ضد السيد تامر امين بسيوني عن واقعة ممارسة نشاط إعلامي بالمخالفة لقواعد القيد بالنقابة طبقًا للقانون 93 لسنة 2016

مادة ثانية: على الجهات المختصة تنفيذ القرار.