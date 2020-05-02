Take a fresh look at your lifestyle.


نقابة التمريض تقرر صرف ألفين جنيه للمصابين و عشرون ألفاً لحالات الوفاة تقديراً لتضحياتهم

بواسطة محمود عادل
الدكتورة كوثر محمود نقيب التمريض الدكتورة كوثر محمود نقيب التمريض

أعلنت الدكتورة كوثر محمود نقيب عام التمريض بإن النقابة العامة قد اتخذت قراراً بصرف مبلغ مالي وقدره ألفي جنيهٍ مصري (2,000) للمصابين في صفوف الممرضين، وصرف ما مبلغ مالي قدره عشرون ألف جنيه (20,000) لحالات الوفاة من الممرضين، ويأتي ذلك في ضوء تقدير النقابة العامة لجهود الممرضين المبذولة سعياً وراء الحفاظ على صحة المصريين وسلامتهم، وتقديراً لتضحياتهم المبذولة في سبيل الوطن وسلامته.

الدكتورة كوثر محمود توضح دعم النقابة لكل الممرضين وتؤكد استمرارية التواصل معهم

صرحت الدكتورة كوثر محمود نقيب الممرضين بأن النقابة العامة للتمريض تقدر الجهود المبذولة من جميع ممرضي مصر نظراً لما يتعرضون له من مخاطر كبيرة تتمثل في مخالطتهم لمصابي كورونا المستجد COVID-19 أثناء تأديتهم عملهم ووجابهم تجاه المرضى والوطن، وتؤكد على دعم النقابة التام لهم ووقوفها بجانبهم وتوفير الدعم المعنوي، وأشارت أيضاً إلى أنه يتم التواصل معهم باستمرار من خلال النقابات الفرعية وكذلك النقابة العامة بالإضافة إلى مديريات التمريض بمختلف محافظات جمهورية مصر العربية.

الدكتورة كوثر محمود توضح إحصائيات كورونا في صفوف الممرضين

أوضحت نقيب التمريض أن إجمالي عدد المصابين بكورونا المستجد في صفوف الممرضين بلغ (50 حالة إصابة)، وذلك في مختلف أنحاء جمهورية مصر العربية، مؤكدةً ان النقابة تتابع باستمرار حالتهم الصحية من أجل الإطمئنان عليهم، وأشارت إلى أنه يوجد بالفعل حالات من الممرضين قد تماثلت للشفاء، وأضافت إلى أنه تم تسجيل حالتي وفاة من الممرضين في مصر حتى الآن، وناشدت الدكتورة كوثر محمود جميع أفراد هيئة التمريض بضرورة اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة واتباع الآلية الصحيحة عند نزعها حرصاً على التخلص منها بالطريقة السليمة، ودعتهم أيضاً إلى الحفاظ على نظام غذائي صحي وتناول الأطعمة المفيدة والتي تعزز من قوة الجهاز المناعي، بالإضافة إلى الالتزام بتعليمات مكافحة العدوى.

النقابة العامة للتمريض توجه رسالة هامة إلى كافة أفراد هيئة التمريض في مصر

وجهت النقابة العامة للتمريض رسالةً هامة إلى جميع العاملين في هذا القطاع الحيوي في مصر، مفادها ضرورة الحفاظ على أنفسهم باعتبارهم ثروةً قومية لا يمكن الاستغناء عنها، داموا أمناً وسلاماً لمصرنا الحبيبة بعطائهم وتواجدهم وتفانيهم في ظل الفترة الصعبة التي تعصف بالعالم أجمع وخصوصاً مصر، وشكرت النقابة العامة الممرضين على إثبات أنفسهم كأبطالٍ ضمن المنظومة الصحية لتفضيلهم العطاء وعدم تكاسلهم عن التواجد في ميادين العمل مع المرضى معرضين أنفسهم لمخاطر عدة، حفظهم الله من كل شر.

محمود عادل

طالب بالفرقة السادسة بكلية الطب البشري جامعة الزقازيق، نائب رئيس اتحاد وقائم باعمال رئيس الاتحاد سابقاً، كاتب محتوى بصورة وافعية ومبسطة للحرص على إيضاح المعلومة للقارئ دون الإخلال بمضمونها.

قد يعجبك ايضا
أخبار مصر

7 ثواني لتعقيم المصلي …كبائن الأوقاف لتعقيم المصلين ترى النور

أخبار مصر

الداخلية تعلن.. المرور تفتح أبوابها أمام المواطنين لتجديد رخص السيارات بجميع أنواعها

أخبار مصر

استمرار ارتفاع درجات الحرارة حالة الطقس اليوم السبت 2/5/2020 في مصر

أخبار مصر

الدواجن تنخفض 4 جنيهات في الأسبوع الأول من رمضان ومزيد من الانخفاض مقبل لهذه الأسباب

أخبار مصر

“رفض يستسلم للإرهابيين”.. والد الشهيد خالد المغربي يروي كواليس استشهاده…

أخبار مصر

الصحة توضح حقيقة قيام فرق تابعة لها بالمرور على المنازل والكشف عن كورونا

أخبار مصر

موعد أذان الفجر ووقت الإمساك والسحور في اليوم التاسع من رمضان 1441

أخبار مصر

ارتفاع كبير في الحصيلة اليومية.. الصحة تعلن 358 حالة مصابة بكورونا وتسجيل 14 حالة…

أخبار مصر

الصحة: تسجيل 358 إصابة جديدة و14 حالة وفاة بفيروس كورونا

أخبار مصر

في الجمعة الثانية من رمضان.. تعرف على دعاء قيام الليل وقضاء الحوائج


اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.