نقابة التمريض تقرر صرف ألفين جنيه للمصابين و عشرون ألفاً لحالات الوفاة تقديراً لتضحياتهم

أعلنت الدكتورة كوثر محمود نقيب عام التمريض بإن النقابة العامة قد اتخذت قراراً بصرف مبلغ مالي وقدره ألفي جنيهٍ مصري (2,000) للمصابين في صفوف الممرضين، وصرف ما مبلغ مالي قدره عشرون ألف جنيه (20,000) لحالات الوفاة من الممرضين، ويأتي ذلك في ضوء تقدير النقابة العامة لجهود الممرضين المبذولة سعياً وراء الحفاظ على صحة المصريين وسلامتهم، وتقديراً لتضحياتهم المبذولة في سبيل الوطن وسلامته.

الدكتورة كوثر محمود توضح دعم النقابة لكل الممرضين وتؤكد استمرارية التواصل معهم

صرحت الدكتورة كوثر محمود نقيب الممرضين بأن النقابة العامة للتمريض تقدر الجهود المبذولة من جميع ممرضي مصر نظراً لما يتعرضون له من مخاطر كبيرة تتمثل في مخالطتهم لمصابي كورونا المستجد COVID-19 أثناء تأديتهم عملهم ووجابهم تجاه المرضى والوطن، وتؤكد على دعم النقابة التام لهم ووقوفها بجانبهم وتوفير الدعم المعنوي، وأشارت أيضاً إلى أنه يتم التواصل معهم باستمرار من خلال النقابات الفرعية وكذلك النقابة العامة بالإضافة إلى مديريات التمريض بمختلف محافظات جمهورية مصر العربية.

الدكتورة كوثر محمود توضح إحصائيات كورونا في صفوف الممرضين

أوضحت نقيب التمريض أن إجمالي عدد المصابين بكورونا المستجد في صفوف الممرضين بلغ (50 حالة إصابة)، وذلك في مختلف أنحاء جمهورية مصر العربية، مؤكدةً ان النقابة تتابع باستمرار حالتهم الصحية من أجل الإطمئنان عليهم، وأشارت إلى أنه يوجد بالفعل حالات من الممرضين قد تماثلت للشفاء، وأضافت إلى أنه تم تسجيل حالتي وفاة من الممرضين في مصر حتى الآن، وناشدت الدكتورة كوثر محمود جميع أفراد هيئة التمريض بضرورة اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة واتباع الآلية الصحيحة عند نزعها حرصاً على التخلص منها بالطريقة السليمة، ودعتهم أيضاً إلى الحفاظ على نظام غذائي صحي وتناول الأطعمة المفيدة والتي تعزز من قوة الجهاز المناعي، بالإضافة إلى الالتزام بتعليمات مكافحة العدوى.

النقابة العامة للتمريض توجه رسالة هامة إلى كافة أفراد هيئة التمريض في مصر

وجهت النقابة العامة للتمريض رسالةً هامة إلى جميع العاملين في هذا القطاع الحيوي في مصر، مفادها ضرورة الحفاظ على أنفسهم باعتبارهم ثروةً قومية لا يمكن الاستغناء عنها، داموا أمناً وسلاماً لمصرنا الحبيبة بعطائهم وتواجدهم وتفانيهم في ظل الفترة الصعبة التي تعصف بالعالم أجمع وخصوصاً مصر، وشكرت النقابة العامة الممرضين على إثبات أنفسهم كأبطالٍ ضمن المنظومة الصحية لتفضيلهم العطاء وعدم تكاسلهم عن التواجد في ميادين العمل مع المرضى معرضين أنفسهم لمخاطر عدة، حفظهم الله من كل شر.