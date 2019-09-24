نقابة الصيادلة تتخذ إجراء جديد ضد مُلاك صيدليات 19011 بعد ظهورهم ببرنامج الحكاية لعمرو أديب

ملف تم الخوض فيه من قبل نقابة الصيادلة بمصر، وبدء بصفعة قوية لأكبر سلاسل الصيدليات المصرية، وذلك بشطب كل من أحمد العزبي وحاتم الرشيدي مُلاك كبرى سلاسل الصيدليات المصرية عبر قرار صدر من الإدارة المركزية للتراخيص بوزارة الصحة، وكان المبرر القانوني والدستوري أن القانون المصري في بنوده لشروط مزاوله مهنة الصيدلة لا يسمح للصيدلي بأن يمتلك أكثر من عدد 2 صيدلية، ومن أشهر سلاسل الصيدليات بمصر 19011 وهذه المرة يتم اتخاذ إجراء جديد من قبل النقابة تجاه ملاكها بعد أن ظهروا ببرنامج الحكاية المُقدم من الإعلامي عمرو أديب.. فما هو المبرر لهذا الإجراء حسب توضيح النقابة.







إجراء جديد ضد صيدليات 19011

حيث أكدت النقابة أنها تسير وفق دولة تحترم القانون وتحافظ على بنوده المنظمة ولوائحه الحاكمة، وقالت أن لا يجوز أن يكون هناك سلسلة تضم 100 صيدلية وفق القانون الذي يمنع الصيدلي من تملك أكثر من اثنتين، في إشارة منها لصيدليات 19011، مع العلم أن ملاك صيدليات 19011 يؤكدون سلامة موقفهم القانوني استناد لقيامهم بتأسيس شركة متكاملة تتبع هيئة الاستثمار ومن ضمن نشاط الشركة إدارة تلك الصيدليات.







واعتبرت نقابة الصيادلة، أن ملاك 19011 يتحدون قرار النقابة بعد أن ظهروا بشكل إعلامي مع عمرو أديب يتحدثون عبر البرنامج عن سلسلة الصيدليات التي يمتلكونها وعددها 100 صيدلية بل وأكدوا أنه سوف يتوسعوا في تملك المزيد، وهنا اعتبرت النقابة أن هذا السلوك ترويج إعلاني لسلسة الصيدليات التي وصلت 100 بخلاف القواعد القانونية، وتسألت النقابة كيف لمثل هؤلاء أن يتملكوا 100 صيدلية خلال فقط عامين بإنفاق تجاوز عشرات الملايين على بند الإعلان عنها فقط.

وعليه قررت النقابة إحالة الصيادلة المذكورين والذين ظهروا إعلامياً ببرنامج عمرو أديب إلى هيئة التأديب مشمولين ب 27 صيدليي مرتبطين بتلك الصيدليات، مؤكدة على اتخاذ كافة الإجراءات التي كفلها القانون المصري ضدهم، مؤكدة أنها لن تتردد في اتخاذ كافة ما يلزم ضد أي مخالف لبنود القانون وقواعد تنظيم المهنة، مؤكدة اان مصر دولة تحترم سيادة القانون وتُعلي من قدره ولا أحد فيها فوق القانون وذلك وفق البيان الصادر عن النقابة بهذا الخصوص.