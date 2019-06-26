نقابة المهن العلمية تعلن أسماء الحاصلين على تراخيص مزاولة مهنة التحاليل الطبية لعام 2019

أعلنت نقابة المهن العلمية اليوم، عن نجاح جديد ودفعة جديدة من العلميين تحصل على ترخيص مزاولة مهنة التحاليل الطبية، وتتقدم النقابة بأجمل التهاني وأطيب التمنيات لهم بالنجاح والتوفيق، وتوجه الشكر إلى كل من يساهم في حصول العلميين على حقوقهم.

تهنئة نقيب المهن العلمية

هنأ السيد الأستاذ الدكتور/ السيد عبد الستار المليجي، نقيب العلميين في جمهورية مصر العربية، السادة العلميين الحاصلين على تراخيص مزاولة المهنة من وزارة الصحة، والتي قد قامت اللجنة المشكّلة من النقابة بإنهاء أوراقهم من وزارة الصحة، وقد استلمت التراخيص الخاصة بهم.

موعد الحضور إلى النقابة لاستلام التراخيص

كما تطلب النقابة من السادة دكاترة التحاليل الطبية، التوجه إلى نقابة المهن العلمية العامة وجميع فروعها في كافة محافظات مصر، وذلك لاستلام التراخيص بدايةً من يوم السادس من يوليو القادم لهذا العام 2019، وقد قامت النقابة بذكر أسماء كل من حصل على تراخيص مزاولة المهنة من دكاترة التحاليل الطبية، وسوف نعرضها على حضراتكم الآن.

أسماء الحاصلين على تراخيص مزاولة مهنة التحاليل الطبية لهذا العام 2019

صرف المعاشات لعام 2019

وقد قامت النقابة أمس بصرف كافة مستحقات أصحاب المعاشات عن الربع الأول من العام الجاري 2019 وذلك عن الأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام ( يناير- فبراير-مارس)، وأضاف نقيب المهن العلمية أنه جاري إعداد الدفعة الثانية من المستحقات وذلك عن شهر (أبريل – مايو – يونيو )، وأشار إلى انه سوف يتم صرفها في العشرة أيام الأوائل من شهر يوليو القادم.