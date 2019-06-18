نقدم لكم طريقة الاستعلام عن مخالفات المرور مصر عبر بوابة الحكومة المصرية

أعزاءنا القراء، نقدم لكم من خلال هذا المقال واحده من أبرز الخدمات التي تقدمها بوابة الحكومة المصرية، وتتمثل في طريقة الاستعلام عن مخالفات المرور ، وذلك في إطار مجهودات الدولة في توفير الجهد على المواطنين، إذ تحاول تقديم الخدمات الإلكترونية إليهم لتوفير الوقت، وهنا تقدم لكم الرابط الرسمي الذي قدمته وزارة الداخلية للمواطنين ليتمكنوا من الاستعلام ان مخالفات المرور في مصر، فابقوا معنا.

رابط الاستعلام عن مخالفات المرور بمصر :

من خلال رقم السيارة، يمكنكم الاستعلام عن وجود أي مخالفات للمرور عن طريق موقع وزارة الداخلية المصرية التي تسعى لتوفير كل سبل الراحة للمواطنين، فمن داخل منزلك يمكنك الاستعلام عن مخالفات المرور، فمن خلال هذا الرابط يمكنكم التعرف على المخالفات فقط برقم لوحة السيارة، كل ما عليكم هو فتح الموقع واتباع الخطوات التي نقدمها لكم بشكل تفصيلي فيما يلي.

خطوات الاستعلام عن المخالفات مرورية :

• عليكم بالدخول إلى موقع بوابة الحكومة المصرية، ومن خلاله يمكنكم اختيار نيابات المرور.

• بعد ذلك تنتقل لصفحة تخص المخالفات المرورية ومنها تتمكنوا من التعرف على كل مخالفات المرور المتعلقة بسيارتك.

• هناك خطوة هامة يجب وضعها بعين الاعتبار ألا وهي تحديد نوع المخالفات سواء متعلقة برخصة السيارة أم بخدمات مخالفات رخصة القيادة أم خدمات متابعة الطلبات.

• أخيراً، عقب الانتهاء من اختيار نوع الخدمات التي تبحث عنها، يمكنكم الذهاب بعدها لصفحة إدخال البيانات، ومن ثم تتمكن من إدخال رقم الرهصة الخاص بك واسم المحافظة التي تتبع لها، وبهذا تتمن من الاستعلام عن المخالفة المرورية الخاصة بك.