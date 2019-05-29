ننشر أسعار الكعك والبسكويت بشركة الأهرام للمجمعات الاستهلاكية بتخفيضات تصل إلى 40%

بدأت شركة الأهرام للمجمعات الاستهلاكية التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين، في طرح كعك وبسكويت عيد الفطر بتخفيضات عن الأسواق للسلع المماثلة تصل إلى 40%، وفقا لما صرح به إيهاب الليثي، رئيس الشركة لوسائل إعلامية، وأضاف الليثي، أنه سيتم تواصل الطرح في الأيام القادمة وحتى حلول عيد الفطر المبارك، لافتا إلى أن كمية المعروض ستتوقف على قوة الشراء.

أسعار الكعك والبسكويت في شركة الأهرام للمجمعات الاستهلاكية

وفي تصريحاته الصحفية، قال الليثي أنه تم طرح بسكويت وكعك بتخفيض تصل نسبته إلى 40% مقارنةً بالأسواق، مضيفا أنه تم تخصيص عروض للعلب المُشكلة، بالإضافة إلى علب الكعك بأنواعه المختلفة والبسكويت والبيتي فور والغريبة.

وجاءت أسعار الكعك والبسكويت بشركة الأهرام للمجمعات الاستهلاكية على النحو التالي:

كيلو البسكويت مقابل 50 جنيهًا

كيلو الكعك السادة 60 جنيهًا

كيلو كعك بالملبن 65 جنيها

كيلو كعك المكسرات 90 جنيهًا

كيلو البيتي فور السادة 65 جنيهًا

كيلو البيتي فور اللوكس 85 جنيها

كيلو الغريبة السادة 80 جنيهًا

كيلو الغريبة باللوز 90 جنيهًا

وجاءت أسعار العلب المشكلة على النحو التالي:

علبة 1 كيلو بـ 64 جنيهًا

علبة 2 كيلو بـ 128 جنيهًا

علبة 3 كيلو بـ 192 جنيهًا

علبة 4.5 كيلو بـ 355 جنيهًا