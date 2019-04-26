ننشر أماكن معارض أهلا رمضان بمحافظة الجيزة

بمناسبة اقتراب شهر رمضان وافتتاح معارض “أهلا رمضان”، والتى تقدم سلعًا غذائية بأسعار مخفضة للمواطنين، افتتحت محافظة الجيزة بدورها عددًا من معارض سوبر ماركت أهلاً رمضان، حيث افتتح اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة والمهندس عادل ناصر، رئيس الغرفة التجارية بالجيزة 3 معارض سوبر ماركت أهلا رمضان بأحياء الهرم والعجوزة وجنوب الجيزة، وأكد محافظ الجيزة أن المحافظة تسعى بالتعاون مع مديرية التموين والغرفة التجارية إلى التوسع لإنشاء المعارض والمنافذ بسبب أهميتها للمواطنين، مؤكدا أنه سيتم افتتاح عدد من معارض سوبر ماركت أهلا رمضان لتشمل أحياء الهرم والعمرانية وشمال وجنوب الجيزة والعجوزة والوراق وبولاق الدكرور، وتتراوح نسب التخفيضات بالمعارض من 20 إلى30%.

أماكن منافذ أهلا رمضان في الجيزة

وتتواجد معارض سوبر ماركت أهلا رمضان في محافظة الجيزة بالأماكن التالية:

معرض بشارع الملك فيصل بمشاركة 50 شركة وعارض على مساحة 2000متر.

معرض بمنطقة أرض اللواء بالعجوزة على مساحة 600 متر مربع.

معرض بمنطقة المنيب بمشاركة أكثر من30 شركة على مساحة 600 متر مربع.

معرض بمنطقة ترعة المنصورية بشارع الهرم مربع بمشاركة 16 شركة على مساحة 600 متر.

وكان الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، قد افتتحا يوم الأربعاء الماضي، عددا من معارض السلع الغذائية “سوبر ماركت أهلا رمضان”، بينهم معرض شارع الملك فيصل، أرض المطاحن، والتى تعرض المنتجات الغذائية والخضراوات والفاكهة واللحوم والدواجن بأسعار مخفضة.

وأكد اللواء أحمد راشد، أن المحافظة ستوفر عدد من المعارض بكل أحياء ومدن المحافظة لتوفير السلع الرمضانية بالتنسيق مع الغرفة التجارية ووزارة التموين.