ننشر أماكن منافذ بيع اللحوم والمنتجات التابعة لوزارة الزراعة بالإسكندرية

بالإضافة إلى جهود وزارة التموين والتجارة الداخلية والقوات المسلحة ووزارة الداخلية لتوفير السلع الأساسية بأسعار مخفضة بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، تشارك أيضا وزارة الزراعة عبر المديريات المختلفة في هذه الجهود، وقد أكد وكيل وزارة الزراعة بالإسكندرية، الدكتور مصطفى بخشوان في تصريحات صحفية، أن مديرية الزراعة قد استعدت لاستقبال شهر رمضان المبارك بتجهيز 20 منفذ بيع ثابت ومتنقل فى مختلف أنحاء محافظة الإسكندرية، موضحا أن منافذ البيع توفر منتجات مديرية الزراعة بأسعار مخفضة.

أماكن منافذ وزارة الزراعة بالإسكندرية

وأوضح بخشوان، أنه وفي إطار الاستعداد لشهر رمضان، تقوم مديرية الزراعة بطرح منتجاتها من اللحوم البلدية بأسعار مخفضة تتراوح من 80 إلى 90 جنيها للكيلو، وذلك بهدف رفع العبء عن محدودي الدخل، لافتا إلى أن المديرية تشارك كذلك فى القوافل الغذائية فى الأحياء الأكثر احتياجا، حيث تقوم المديرية بالتنسيق مع الأحياء المختلفة لتنفيذ منافذ البيع.

وقد وجه المهندس مدحت عبد الفضيل رئيس حى العامرية ثان، بضرورة عمل لجنة تكون مهمتها هي تحديد الأماكن المكتظة بالسكان، بحيث توضع المنافذ التابعة لمديرية الزراعة بها لبيع المواد الغذائية والتموينية واللحوم.

وعن أماكن المنافذ بمحافظة الإسكندرية، فقد تم تحديدها بشكل خاص فى مناطق الظهير الريفي في المعمورة وريف المنتزه وخورشيد والعامرية بالإضافة إلى منفذ البيع الرئيسي بمقر المديرية بمحطة مصر.

كما تم تحديد منافذ للبيع فى مناطق ميدان الناصرية القديمة، وموقف الكينج بحري السكة الحديد أمام كوبري العامرية بمدخل طريق الكينج.