“ننشر” التعريفة الجديدة للمواصلات بمحافظة الشرقية بعد ارتفاع سعر البنزين

بعد زيادة أسعار البنزين ازدادت تعريفة المواصلات في المحافظات المصرية المختلفة، وفي ظل الزيادة اعتمد محافظ الشرقية الدكتور ممدوح غراب أسعار التعريفة الجديدة للمواصلات بمحافظة الشرقية بعد ارتفاع سعر البنزين، بما فيها سيارات التاكسي، وسيارات السرفيس داخل مدن ومراكز محافظة الشرقية، نتابع في السياق التالي التسعيرة الجديدة للمواصلات بعد زيادة سعر البنزين في محافظة الشرقية يوليو 2019.

التعريفة الجديدة للمواصلات بمحافظة الشرقية بعد ارتفاع سعر البنزين

زادت تسعيرة ركوب التاكسي في محافظة الشرقية تزامنا مع زيادة أسعار البنزين، حيث تقرر فتح العداد بمبلغ 7 جنيهات مصرية ونصف، في جميع مدن محافظة الشرقية والتي تشمل كيلو متر واحد فقط، وتزداد التسعيرة بما يقدر جنيه و75 قرش لكل كيلو متر إضافي، وبالنسبة لساعة الإنتظار الأولى فهي تبلغ 8 جنيهات، وتزداد تسعيرة ساعة الانتظار 7 جنيهات لكل ساعات انتظار اضافية.

بالنسبة لسيارات السيرفيس للخطوط الداخلية في مدن محافظة الشرقية فإن تسعيرتها 1.75 جنيه مصري.

كما أكد محافظ الشرقية الدكتور ممدوح غراب على أهمية التزام السائقين بوضع الملصقات على السيارات التي من خلالها يتم إيضاح خط سير السيارة، وتوضيح التعريفة الجديدة لها بعد زيادة أسعار البنزين، هذا وقد شدد الدكتور ممدوح غراب على إدارة المواقف بمحافظة الشرقية بعرض ملصقات التعريفة الجديدة للمواصلات للجميع في كافة مواقف السيارات على أن تكون في مكان ظاهر للركاب والمارة.

التعريفة الجديدة لمواصلات محافظة الشرقية