ننشر الوظائف التي أعلنت عنها القوى العاملة بواقع 80 وظيفة وراتب يصل إلى 2000 جنيه

في إطار إعلاناتها الدورية عن الوظائف المتاحة، أعلنت وزارة القوى العاملة، عن وظائف جديدة، وذلك بأحد مصانع القطاع الخاص لإنتاج الحلويات بمنطقة الزيتون، وأوضحت الوزارة في إعلانها عدد الوظائف المتاحة وقيمة الرواتب، وكذلك شروط التقدم للوظائف وكيفية التواصل وتقديم الطلبات، وقالت وزارة القوى العاملة أن الوظائف المتاحة براتب يبدأ من 1800 جنيه وحتى 2000 جنيه.

الوظائف التي أعلنت عنها القوى العاملة وشروطها

وقد أعلنت وزارة القوى العاملة، في بيان اليوم، عن الوظائف المتاحة بمصنع للحلويات من مصانع القطاع الخاص بمنطقة الزيتون بالقاهرة، وقالت أن عدد الوظائف يبلغ 80 وظيفة وأنها تتميز بوجود حوافز وتأمين صحي واجتماعي.

وأضافت الوزارة أن شروط التقدم المتعلقة بالسن هي أن يتراوح السن للمتقدم من 18 إلى 35 سنة.

والوظائف تشمل ما يلي:

20 بائعا براتب 1800 جنيه

10 كاشير براتب 2000 جنيه

وقالت الوزارة أن المتقدم لهذه الوظائف يجب أن يكون حاصلا على مؤهل عال ويفضل أن يكون من خريجي كلية التجارة أو ما يعادلها.

كما أعلنت الوزارة أن المصنع بحاجة أيضا إلى 50 عاملا بمؤهل أو بدون مؤهل، وبراتب يبلغ 1800 جنيه.

وعن كيفية التواصل، دعت وزارة القوى العاملة، الراغبين في التقدم للحصول على الوظائف، الاتصال على الأرقام التالية:

01027144467 أو 01027755571

كما قالت الوزارة أن المتقدمين بإمكانهم التوجه لمقر المصنع في شارع جورج أسود بالزيتون.