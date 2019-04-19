ننشر تفاصيل الخطة الجديدة التي تدرسها وزارة التموين لتغيير سياسة الدعم

تستعد وزارة التموين لتطبيق خطة جديدة للدعم تختلف عن السابق، حيث تدرس حاليا الوزارة مقترحات بتقسيم المواطنين إلى فئات ولكل فئة دعم خاص، حيث يتدرج الدعم وفقا لاحتياجات هذه الفئات، وقد قال الدكتور عمرو مدكور، مستشار وزير التموين لنظم التكنولوجيا والمعلومات، إن المرحلة الحالية من معايير حذف غير المستحقين هي المرحلة الثالثة والأخيرة وقد جرى إعلانها في الثاني من أبريل الجاري، ولن يكون هناك مرحلة رابعة.

خطة الدعم الجديدة

وقال مدكور في تصريحات صحفية، أنه عقب انتهاء المرحلة الحالية، سوف تستمر عمليات التنقية وفقا لحقبة جديدة من الاستبعادات وستتضمن 21 معيارًا، وسيجرى تقسيم مستحقي الدعم إلى5 فئات مختلفة، وستُمنح كل فئة دعما معينًا وفقًا لدرجة الاحتياج، مضيفا أن هناك دراسة يتم العمل عليها حالياً من قبل بعض أساتذة الجامعة المتخصصين في الاقتصاد والاجتماع، ووفقا للدراسة، سيتم منح مستحقي الدعم دعمًا تدريجياً.

وقال الدكتور عمرو مدكور، إن وزير التموين يتابع هذه الدراسة، ولم يتم بعد تحديد موعد لتطبيقها، وسوف يتم الإعلان عنها عقب تصديق الوزير ورئيس الوزراء عليها.

ويذكر أن وزير التموين والتجارة الداخلية، كان قد أعلن بدء المرحلة الثالثة من حذف غير المستحقين من الدعم وتضمنت 7 معايير، وتم إتاحة إمكانية التظلم لمن يتم استبعاده من المنظومة التموينية وفقا لأي معيار من هذه المعايير ، وذلك عبر إرسال التظلم علىالموقع الإلكتروني التابع للوزارة وهو: “https://www.tamwin.com.eg/”

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