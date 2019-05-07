ننشر رابط وظائف القوى العاملة بمرتبات من 1800 إلى 7 آلاف جنيه

في نشرتها القومية للتشغيل، أعلنت وزارة القوى العاملة، عن وجود آلاف فرص العمل الخالية بالقطاع الخاص، برواتب متنوعة، وقد تواصلت الوزارة مع بعض الشركات والمؤسسات والتي تتنوع بين المصانع والمطاعم الكبرى؛ لتوفير فرص عمل للمواطنين من فئات مختلفة وكذلك مؤهلات متنوعة، وقد اختلفت الرواتب وفقا لطبيعة العمل، وكان من بين الوظائف ما يتطلب خبرة، ومنها ما لم يشترط وجود خبرة.

وظائف القوى العاملة ورابط الاطلاع عليها

وفي نشرة الوزارة، تم الإعلان عن 13 ألف و641 فرصة عمل خالية بالقطاع الخاص، وتراوحت الرواتب من 1800 وحتى 7 آلاف جنيه، وفقا لطبيعة العمل، وننشر هنا رابط النشرة القومية للتشغيل، والذي يمكن الاطلاع عليه، حيث يشمل الوظائف ورواتبها وشروط التقدم، وذلك على الرابط التالي: http://www.manpower.gov.eg/PDF/National%20bulletin/jornal_new_in_407_in.pdf