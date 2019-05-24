ننشر شروط حجز وحدات مدينتي المقرر طرحها بعد عيد الفطر

سيتم طرح وحدات جديدة فى “مدينتى” بنظام تقسيط ميسر، وفقا لما أعلنه المهندس طارق السباعي، نائب وزير رئيس هيئة المجتمعات العمرانية، مضيفا في تصريحات صحفية، أن الوحدات المقرر طرحها للحجز تبدأ مساحتها من 88 مترا وحتى 200 متر، مشيرا إلى أنه جارى حاليا تسعير الوحدات، وذلك تمهيدا لطرحها للحجز بعد عيد الفطر المبارك.

شروط حجز وحدات مدينتي

وبخصوص شروط حجز وحدات مدينتي المقرر طرحها، يشترط أن يكون المتقدم للحجز من العاملين بالوزارة أو الهيئة والأجهزة التابعة لهما، كما يشترط لأن يكون المتقدم لم يسبق له حجز وحدة من الوحدات المطروحة من وزارة الإسكان أو قطعة أرض.

وسيكون التخصيص شخصيا ولا يجوز التنازل عنه ولا التصرف فيه بأى نوع من الأنواع، كما سيقر المتقدم للحجز بالاطلاع على كراسة الشروط والعلم بكل ما جاء فيها، والقبول لكافة الاشتراطات الموجودة بالكراسة.

وأوضح المهندس طارق السباعي، أن المتقدم للحجز سوف يقر بمسئولياته الكاملة على الحفاظ على اسم المستخدم “يوسر نيم” وكلمة السر الخاصة به “الباسورد” على الموقع الإلكتروني، وكذلك تحمل المسؤولية الكاملة عن كافة الأحداث التى تتم من خلال اسم المستخدم الممنوح له.

وفيما يتعلق بحالات إلغاء التخصيص، قال السباعي أنها تتمثل فى حال اكتشاف أو ظهور أى مخالفات لشروط الحجز، وكذلك عدم استكمال سداد نسبة 30% من ثمن الوحدة، بالإضافة إلى 1% مصاريف إدارية، وكذلك عدم سداد قسطين متتاليين من ثمن أقساط الوحدة.