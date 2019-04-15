ننشر مكاتب البريد المميكنة المتواجد بها كراسات شروط الإعلان الحادي عشر للإسكان بمدن الصعيد

بدأ اليوم الاثنين 15/4/2019، سحب كراسات الشروط الخاصة بالإعلان الحادى عشر بمشروع الإسكان الاجتماعي، وقالت مى عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقارى، أن السحب يتم من خلال 47 مكتب بريد مُميكن، وذلك بالمحافظات المطروح بها الوحدات، مضيفة أن التقديم وسداد مقدمات جدية الحجز، والتسجيل على الموقع الإلكتروني (www.shmff.gov.eg)، يبدأ لجميع المواطنين بما فيهم ذوى الاحتياجات الخاصة من 1/5/2019 إلى 31/5/2019 لمدة شهر كامل، بينما يمكن لذوي الاحتياجات البدء بالتقدم والحجز من 22/4/2019 إلى 30/4/2019.

مكاتب البريد الموجود بها الكراسات

وأوضحت مي عبد الحميد تفاصيل مكاتب البريد المُميكنة، مضيفة أن طرح الإعلان الحادى عشر بمدن الصعيد جاء فى إطار حرص الدولة على تنمية محافظات ومدن الصعيد، وكذلك ضمن خطة تنمية الصعيد التي تعتمدها وزارة الإسكان، مضيفة أن المشروع يتضمن تسهيلات فى سعر الوحدة، وأيضا طريقة التمويل، إضافة عن أن الوحدات جاهزة للتسليم الفورى.

وبخصوص مكاتب البريد المميكنة الموجود بها الكراسات فجاءت كالتالي:

محافظة بنى سويف

الفشن الرئيسي – الفشن فرعي – ببا الرئيسي – فبرقة ببا – سدس بلد – الواسطى الرئيسي – الواسطى فرعي – الميمون.

محافظة المنيا

المنيا الرئيسي – المنيا فرعي – المنطقة الصناعية – نزلة حسين – المنيا الجديدة – الشباب المستقبل.

محافظة أسيوط

ديروط الرئيسي – منفلوط الرئيسي – منقباد – أسيوط الرئيسي – أسيوط الجديدة – القوصية الرئيسي.

محافظة الفيوم

الفيوم الرئيسي – توفير الفيوم – الجون – الفيوم الجديدة – طامية – شدموه – دمشقين – هوارة المقطع.

محافظة سوهاج

سوهاج الرئيسي – سوهاج فرعي – شارع التحرير – مدينة ناصر – حي الكوثر – مجمع المحاكم.

محافظة قنا

نجع حمادي – نجع حمادي فرعي – دشنا – الوقف – فرشوط – قنا الرئيسي.

محافظة الأقصر

العشي – الزناقطة – منشأة العماري – الزينة قبلي – الزينة بحري – الأقصر الرئيسي – سيدي أبو الحجاج.

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