ننشر مواعيد عمل المترو في رمضان وحقيقة وجود غرامة على مشغلي القرآن والأدعية بصوت مرتفع بالمترو

مع اقتراب شهر رمضان ووجود ساعات تفصلنا عن الشهر الكريم، أعلنت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق رفع حالات الاستعداد للدفع برحلات إضافية يوميًا بالخطين الأول والثاني، على أن يتم تشغيلهم في حالة الزيادة غير المتوقعة في أعداد الركاب، وذلك وفقا لتصريحات صحفية لمصدر بشركة المترو، وأضاف المصدر، أنه تم إعداد جداول تشغيل للقطارات خلال شهر رمضان، بإجمالي 1614 رحلة يوميًا بالخطوط الثلاثة، بهدف مواكبة زيادة عدد الركاب، مشيرا إلى أن الرحلات تتوزع بواقع 520 رحلة بالخط الأول بزمن تقاطر 4 دقائق، و664 رحلة بالخط الثاني، بزمن تقاطر 3 دقائق، و430 رحلة بالخط الثالث بزمن تقاطر 5 دقائق، وعلى أن يبدأ التشغيل الساعة 5.30 صباحًا وحتى الساعة الثانية من صباح اليوم التالي، وذلك بزيادة ساعة عن أوقات التشغيل العادية، وستسري ساعات التشغيل الجديدة مع بداية شهر رمضان، وتنتهي بنهاية عيد الفطر.

حقيقة غرامة تشغيل القرآن الكريم بالمترو

وبخصوص ما تم تداوله حول تطبيق غرامة على تشغيل القرآن الكريم بالمترو، نفى أحمد عبدالهادي، المتحدث الرسمي باسم الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، ما تم نشره في أحد المواقع الإلكترونية بهذا الشأن، حيث نشر أحد المواقع خبرا بتحصيل غرامة قيمتها 500 جنيه من مشغلي القرآن والأدعية الدينية بصوت مرتفع، وأشار عبد الهادي إلى أن هذا الخبر عار تماما من الصحة، وطالب وسائل الإعلام بتحري الدقة لعدم إثارة البلبلة وتشويه المترو، والذي يعد مرفقا حيويا يخدم ملايين المواطنين بشكل يومي.

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