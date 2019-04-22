ننشر موعد افتتاح معارض أهلا رمضان للجمهور وأماكن المعارض بالقاهرة والجيزة

عقب انتهاء الاستفتاء على التعديلات الدستورية، تقوم وزارة التموين والتجارة الداخلية بافتتاح معارض “أهلًا رمضان”، ، خلال الأيام القليلة المقبلة، وهذا العام تفتتح الوزارة 35 منفذا رئيسياً و147 منفذا فرعياً وذلك في27 محافظة، بالإضافة إلى القوافل المتحركة، وتبيع هذه المنافذ منتجاتها بتخفيض يصل إلى 20%، وفقا لتصريحات الوزارة.

أماكن معارض أهلا رمضان

وسيفتتح المعرض الرئيسي والمعروف باسم “سوبر ماركت أهلًا رمضان” بقاعة المؤتمرات في مدينة نصر، وسيفتتحه وزير التموين، الدكتور علي مصيلحي، مساء غدا الثلاثاء 23 أبريل، ولكن سيتم افتتاح المعرض للجمهور يوم الأربعاء 24 أبريل، وسيتوالى افتتاح باقي المعارض الرئيسية والفرعية تباعا.

وعن أماكن المعارض الرئيسية والفرعية بمحافظات الجمهورية، فقد حددتها الوزارة كالتالي:

محافظة القاهرة

المعرض الرئيسي “سوبر ماركت أهلًا رمضان” بقاعة المؤتمرات بأرض المعارض وذلك بمشاركة 146 شركة.

المعارض الفرعية

المرج – ش مؤسسة الزكاة – دار مناسبات عيد هيكل بأرض البركة.

شبرا – 58 ش جسر البحر الساحل.

دار السلام 96 ش الفيوم

حلوان منطقة الدواجن، ناصية شارع سلاح المهندسين مع كورنيش النيل بعد عمارات منتصر.

المعصرة دار مناسبات جمعية كنوز شارع مخر السيل من شارع جمال عبدالناصر تقسيم فريد زكي أمام قسم المعصرة.

معرض للشركة القابضة للصناعات الغذائية بميدان باب الشعرية.

محافظة الجيزة

المعرض الرئيسي في الوراق بجوار أرض الوراق كورنيش النيل.

المعارض الفرعية:

معرض إمبابة بجوار السكة الحديد ش المحطة.

معرض المنيب أمام مترو الأنفاق – طريق مصر أسيوط الزراعي.

بولاق الدكرور – ش الملك فيصل بجوار شركة مطاحن جنوب القاهرة.

العمرانية أمام كوبري العمرانية ترعة الزمر.

الهرم بجوار كوبري أبوطالب – طريق المنصورية.

العجوزة أرض اللواء – أسفل كوبري أرض اللواء.

أوسيم – الخليفة المأمون.

أبو النمرس بجوار مستشفى الحسن والحسين ش مركز الشرطة.

البدرشين ش بورسعيد.

طريق المحور بجوار “معرض النساجون” أمام الحي الخامس.

معرض بجوار مركز خدمات الحي (11) 6 أكتوبر.

معرض نقابة المحامين خلف مجمع المحاكم بالجيزة.

معرض للشركة القابضة للصناعات الغذائية بفيصل – ش فيصل بجوار مطاحن جنوب القاهرة.​

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