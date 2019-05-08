ننشر موعد بدء تنفيذ قانون التصالح على بعض مخالفات البناء

أعلنت لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن اللائحة التنفيذية لقانون التصالح على بعض مخالفات البناء على وشك الانتهاء، وقال المهندس علاء والي، رئيس اللجنة، أن اللائحة ستصدر قبل الموعد المحدد في المادة 11 من مشروع القانون وهو الثامن من يوليو القادم، مؤكدا أن تطبيق القانون سيبدأ عقب الانتهاء من إصدار اللائحة التنفيذية للقانون في اليوم التالي لها، مشيرا إلى أنه سيتم الانتهاء من اللائحة عقب عيد الفطر المبارك بشكل مباشر، وستبدأ المحافظات تطبيق القانون وتحصيل الغرامات من اليوم التالي، وذلك من خلال اللجان الهندسية التي ستقوم بتحديد قيمة المخالفة عن كل متر.

قيمة الغرامات وطريقة تحديدها

وقد قال المهندس علاء والي، في تصريحات صحفية، أن لجنة إعداد اللائحة التنفيذية لمشروع القانون قد راعت تنفيذ التكليفات الواردة في المشروع وكذلك معايير اختيار اللجان ورؤسائها وأعضائها بالجهات الإدارية في المحافظات للتيسير على المواطنين عند البدء في إجراءات التصالح وكذلك العمل على فحص كل حالة على حدة، وسيكون بكل محافظة لجنة مختصة مهمتها استقبال المواطنين والبدء معهم في بحث الطلبات والمستندات وتنفيذ إجراءات التصالح والتوعية بكيفية إجراء التظلم من قرار اللجنة في الحالات التي تتطلب ذلك.

وعن قيمة التصالح، أشار والي إلى أن لجنة إعداد اللائحة التنفيذية ستقوم بتحديد قيمة التصالح بين 50 جنيها وحتي 2000 جنيه للمتر، وفقا لطبيعة المنطقة الواقع بها المخالفة وكذلك ستقوم بإعداد نماذج طلبات التصالح ونماذج التقرير الهندسي المطلوب لإثبات الحالة الإنشائية للمبني وتحديد فئات رسوم طلب التصالح، مشيرا إلى أن الطلب سيتم احتسابه وفقا لحجم الأعمال المخالفة ومسطحها، وبحد أقصي خمسة آلاف جنيه للطلب أو تبعا لحجم المخالفة والتي بناء عليها سيتم تحديد الرسم.