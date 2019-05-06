ننشر وظائف الأطباء المطلوبة لمستشفى جامعة الأزهر بمدينة نصر

في إطار حاجتها لتخصصات مختلفة، أعلنت مستشفى جامعة الأزهر التخصصي بمدينة نصر، عن حاجتها إلى أطباء براتب يومي يتراوح من 100 إلى 1500 جنيه وفقا للتخصص، وقد أعلنت المستشفى عن التخصصات المطلوبة والرواتب المرصودة لها، والشروط الواجب توفرها في الأطباء المتقدمين، وكذلك مواعيد التقدم والأماكن التي يتم التقدم بها.

التخصصات المطلوبة لمستشفى جامعة الأزهر

وقد قال الدكتور محمد عجاج مدير عام مستشفى جامعة الأزهر التخصصي بمدينة نصر، في تصريحات صحفية، إن المستشفى تحتاج إلى استشاريي تخدير حاصلين على ماجستير، وذلك مقابل أجر يومي 1500 جنيه، بالإضافة إلى عمولات عن كل عملية يجريها الطبيب.

مضيفا، أن المستشفى في حاجة أيضا إلى أخصائيين من الحاصلين على درجة الماجستير في التخصصات التالية:

باطنة

جراحة

رعاية مركزة

تخدير

وذلك مقابل راتب يومي 100 جنيه.

وعن آخر موعد للتقدم للوظائف، قال الدكتور عجاج، أن التقديم للوظائف يستمر حتى يوم الخميس المقبل، مضيفا أن من يرغب التقدم للوظائف، فإن عليه التقدم إلى مقر المستشفى الكائن بجوار نادي أعضاء هيئة التدريس بجامعة الأزهر، في شارع المخيم الدائم بمدينة نصر.