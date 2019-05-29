نوع ومواصفات الطائرة الحربية التي أعادت الإرهابى “هشام عشماوى” من ليبيا إلى مصر

لا شك أن لحظة وصول الطائرة الحربية التي تقل المتهم الإرهابى (هشام عشماوى)، قام الكثير بمتابعتها بشغف على أغلب القنوات الفضائية الإخبارية للتعرف على ملابسات الحدث لأهميته للشعب المصرى، نظراً لضلوع الإرهابى فى الكثير من العمليات الإرهابية التى أضرت بأمن واستقرار الشعب المصرى.

يتسائل الكثيرين عن نوع ومواصفات الطائرة الحربية التى أقلت الإرهابى، وهى طائرة من نوع (سى-١٣٠ هيركليز) أمريكيه الصنع، تم صنع أول طائرة فى (عام ١٩٥٠م) لغرض الحرب الامريكيه الكوريه، وأول رحلة طيران لها كانت (أغسطس عام ١٩٥٤م)، وتم الحاقها بالخدمة العسكرية (عام ١٩٥٦م).

من مميزاتها الإقلاع من الأراضى الغير ممهدة والوعرة، الاستخدام الأمثل لها هي الأغراض التكتيكية، وهي مزودة بأربعة محركات من نوع (تيربو بروب)، ولها قدرة على الهبوط والسير على المدرج ثم الإرتفاع مرة ثانية بعدما تُلقى حمولتها عندما تكون مُعرضه للخطر والمدرج غير آمن.

تم عمل أكثر من ٢٠٠ نموذج معدل من هذه الطائرة لتتلائم مع الظروف والمهام المختلفة التي توكل إليها، وأخر نموذج لها (سوبر هيركوليز) مزودة بشاشات إلكترونية تساعد الطيار على المتابعة، ومن استخداماتها نقل الجنود والأسلحة والمُعدات العسكرية، وعمليات البحث والإنقاذ ونقل المواد الغذائية والمساعدات فى الكوارث، والمناطق الثلجية بواسطة تزويدها زحافات للهبوط على الجليد، ويمكنها التزود بالوقود فى الجو.



وفى عام (٢٠١٧) قامت (وزارة الدفاع الأمريكية) بمنح شركة (سييرا نيفادا) الأمريكية للأنظمة الألكترونية، عقدا (للقوات المصريه) لتزويد طائرات (سي-١٣٠ هيركوليز) بأنظمة الكترونية لتحويلها لنسخة حرب الكترونيه.