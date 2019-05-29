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نوع ومواصفات الطائرة الحربية التي أعادت الإرهابى “هشام عشماوى” من ليبيا إلى مصر

كتب هاني محروسفي آخر تحديث
نوع ومواصفات الطائرة الحربية التي أعادت الإرهابى “هشام عشماوى” من ليبيا إلى مصر

لا شك أن لحظة وصول الطائرة الحربية التي تقل المتهم الإرهابى (هشام عشماوى)، قام الكثير بمتابعتها بشغف على أغلب القنوات الفضائية الإخبارية للتعرف على ملابسات الحدث لأهميته للشعب المصرى، نظراً لضلوع الإرهابى فى الكثير من العمليات الإرهابية التى أضرت بأمن واستقرار الشعب المصرى.

نوع ومواصفات الطائرة الحربية التي أعادت الإرهابى "هشام عشماوى" من ليبيا إلى مصر

نوع ومواصفات الطائرة الحربية التي أعادت الإرهابى "هشام عشماوى" من ليبيا إلى مصر

نوع ومواصفات الطائرة الحربية التي أعادت الإرهابى "هشام عشماوى" من ليبيا إلى مصر

نوع ومواصفات الطائرة الحربية التي أعادت الإرهابى "هشام عشماوى" من ليبيا إلى مصر

نوع ومواصفات الطائرة الحربية التي أعادت الإرهابى "هشام عشماوى" من ليبيا إلى مصر

يتسائل الكثيرين عن نوع ومواصفات الطائرة الحربية التى أقلت الإرهابى، وهى طائرة من نوع (سى-١٣٠ هيركليز) أمريكيه الصنع، تم صنع أول طائرة فى (عام ١٩٥٠م) لغرض الحرب الامريكيه الكوريه، وأول رحلة طيران لها كانت (أغسطس عام ١٩٥٤م)، وتم الحاقها بالخدمة العسكرية (عام ١٩٥٦م).

نوع ومواصفات الطائرة الحربية التي أعادت الإرهابى "هشام عشماوى" من ليبيا إلى مصر

نوع ومواصفات الطائرة الحربية التي أعادت الإرهابى "هشام عشماوى" من ليبيا إلى مصر

نوع ومواصفات الطائرة الحربية التي أعادت الإرهابى "هشام عشماوى" من ليبيا إلى مصر

نوع ومواصفات الطائرة الحربية التي أعادت الإرهابى "هشام عشماوى" من ليبيا إلى مصر

نوع ومواصفات الطائرة الحربية التي أعادت الإرهابى "هشام عشماوى" من ليبيا إلى مصر

نوع ومواصفات الطائرة الحربية التي أعادت الإرهابى "هشام عشماوى" من ليبيا إلى مصر

من مميزاتها الإقلاع من الأراضى الغير ممهدة والوعرة، الاستخدام الأمثل لها هي الأغراض التكتيكية، وهي مزودة بأربعة محركات من نوع (تيربو بروب)، ولها قدرة على الهبوط والسير على المدرج ثم الإرتفاع مرة ثانية بعدما تُلقى حمولتها عندما تكون مُعرضه للخطر والمدرج غير آمن.

نوع ومواصفات الطائرة الحربية التي أعادت الإرهابى "هشام عشماوى" من ليبيا إلى مصر

نوع ومواصفات الطائرة الحربية التي أعادت الإرهابى "هشام عشماوى" من ليبيا إلى مصر

نوع ومواصفات الطائرة الحربية التي أعادت الإرهابى "هشام عشماوى" من ليبيا إلى مصر

تم عمل أكثر من ٢٠٠ نموذج معدل من هذه الطائرة لتتلائم مع الظروف والمهام المختلفة التي توكل إليها، وأخر نموذج لها (سوبر هيركوليز) مزودة بشاشات إلكترونية تساعد الطيار على المتابعة، ومن استخداماتها نقل الجنود والأسلحة والمُعدات العسكرية، وعمليات البحث والإنقاذ ونقل المواد الغذائية والمساعدات فى الكوارث، والمناطق الثلجية بواسطة تزويدها زحافات للهبوط على الجليد، ويمكنها التزود بالوقود فى الجو.

نوع ومواصفات الطائرة الحربية التي أعادت الإرهابى "هشام عشماوى" من ليبيا إلى مصر

نوع ومواصفات الطائرة الحربية التي أعادت الإرهابى "هشام عشماوى" من ليبيا إلى مصر

نوع ومواصفات الطائرة الحربية التي أعادت الإرهابى "هشام عشماوى" من ليبيا إلى مصر

نوع ومواصفات الطائرة الحربية التي أعادت الإرهابى "هشام عشماوى" من ليبيا إلى مصر

نوع ومواصفات الطائرة الحربية التي أعادت الإرهابى "هشام عشماوى" من ليبيا إلى مصر

نوع ومواصفات الطائرة الحربية التي أعادت الإرهابى "هشام عشماوى" من ليبيا إلى مصر
وفى عام (٢٠١٧) قامت (وزارة الدفاع الأمريكية) بمنح شركة (سييرا نيفادا) الأمريكية للأنظمة الألكترونية، عقدا (للقوات المصريه) لتزويد طائرات (سي-١٣٠ هيركوليز) بأنظمة الكترونية لتحويلها لنسخة حرب الكترونيه.

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عن الكاتب

هاني محروس

بكالوريوس اعلام جامعه القاهره، كاتب في موقع نجوم مصرية، ومحب للفنون والثقافه والموضوعات العلميه الغريبه والمثيره والفضاء وعلوم الفضاء والتراث والأثار والحضارات القديمه والازمنه الغابره والعتيقه والانسان البدائي القديم.

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