النيابة تقرر إخلاء سبيل رئيس تحرير “مدى مصر” بعد ساعات من القبض عليها

قررت نيابة المعادي، إخلاء سبيل الصحفية لينا عطا الله، رئيس تحرير موقع “مدى مصر” بكفالة قدرها 2000 جنيه، لتعود مرة أخرى إلى القسم التابع لها بالمعادي، من أجل استكمال الإجراءات الخاصة بإخلاء سبيلها، وذلك بعد أن ألقت قوات الأمن الأمنية القبض عليها، خلال الساعات الماضية، من أمام سجن طرة أثناء إجرائها حوار صحفي مع الدكتورة ليلى سويف، والدة الناشط علاء عبد الفتاح.

حققت نيابة المعادي مع لينا عطا الله مساء اليوم بعد القبض عليها أمام مجمع سجون طرة، ظهر اليوم الأحد، حيث كانت تجري مقابلة مع ليلى سويف، والدة الناشط المحبوس علاء عبدالفتاح، وأمرت النيابة بإخلاء سبيلها بكفالة ألفي جنيه، لتعود مرة أخرى إلى قسم المعادي لاستكمال إجراءات إخلاء السبيل. pic.twitter.com/vTCBqFdjkX — Mada Masr مدى مصر (@MadaMasr) May 17, 2020

أسباب القبض على لينا عطا الله

وذكر موقع “مدى مصر”، أن نيابة المعادي أمرت بإخلاء سبيل الصحفية لينا عطا الله، رئيس تحرير موقع “مدى مصر” بكفالة قدرها 2000 جنيه، وبقائها على ذمة التحقيق في القضية رقم “8009 لسنة 2020 جنح المعادي”، وذلك بعدما وجهت لها تهمة تصوير منشأة عسكرية، لافتًا إلى أنها كانت تجري مقابلة صحفية خارج المجمع الخاص بسجون طرة، حيث قام مسؤولو الأمن بمصادرة الهاتف الخاص بها، ثم تم القبض عليها بعد ذلك بوقت قصير.

ألقت قوات الأمن القبض على لينا عطا الله، رئيسة تحرير «مدى مصر»، منذ قليل، من محيط سجن طرة أثناء إجرائها مقابلة مع ليلى سويف، والدة الناشط علاء عبدالفتاح. وأبلغ مسؤول في السجن محامي «مدى مصر» أنها نُقلت إلى النيابة دون توضيح النيابة المقصودة. pic.twitter.com/fsnlelJxCd — Mada Masr مدى مصر (@MadaMasr) May 17, 2020

إلقاء القبض على رئيس تحرير موقع مدى مصر

يشار إلى أن موقع “مدى مصر”، كان قد أعلن قبل ساعات قليلة عن إلقاء القوات الأمنية التابعة لوزارة الداخلية، القبض على الصحفية لينا عطا الله، رئيسة تحرير موقع “مدى مصر”، منذ قليل، من أمام محيط سجن طرة، وذلك في أثناء إجرائها لمقابلة مع الدكتورة ليلى سويف، والدة الناشط علاء عبدالفتاح، لافتًا إلى أن المسؤلون بالسجن قاموا بإبلاغ المحامي الخاص بموقع “مدى مصر” أنها تم نقلها إلى النيابة دون توضيح النيابة المقصودة.