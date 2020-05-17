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النيابة تقرر إخلاء سبيل رئيس تحرير “مدى مصر” بعد ساعات من القبض عليها

بواسطة أمين إبراهيم

قررت نيابة المعادي، إخلاء سبيل الصحفية لينا عطا الله، رئيس تحرير موقع “مدى مصر” بكفالة قدرها 2000 جنيه، لتعود مرة أخرى إلى القسم التابع لها بالمعادي، من أجل استكمال الإجراءات الخاصة بإخلاء سبيلها، وذلك بعد أن ألقت قوات الأمن الأمنية القبض عليها، خلال الساعات الماضية، من أمام سجن طرة أثناء إجرائها حوار صحفي مع الدكتورة ليلى سويف، والدة الناشط علاء عبد الفتاح.

أسباب القبض على لينا عطا الله

وذكر موقع “مدى مصر”، أن نيابة المعادي أمرت بإخلاء سبيل الصحفية لينا عطا الله، رئيس تحرير موقع “مدى مصر” بكفالة قدرها 2000 جنيه، وبقائها على ذمة التحقيق في القضية رقم “8009 لسنة 2020 جنح المعادي”، وذلك بعدما وجهت لها تهمة تصوير منشأة عسكرية، لافتًا إلى أنها كانت تجري مقابلة صحفية خارج المجمع الخاص بسجون طرة، حيث قام مسؤولو الأمن بمصادرة الهاتف الخاص بها، ثم تم القبض عليها بعد ذلك بوقت قصير.

إلقاء القبض على رئيس تحرير موقع مدى مصر

يشار إلى أن موقع “مدى مصر”، كان قد أعلن قبل ساعات قليلة عن إلقاء القوات الأمنية التابعة لوزارة الداخلية، القبض على الصحفية لينا عطا الله، رئيسة تحرير موقع “مدى مصر”، منذ قليل، من أمام محيط سجن طرة، وذلك في أثناء إجرائها لمقابلة مع الدكتورة ليلى سويف، والدة الناشط علاء عبدالفتاح، لافتًا إلى أن المسؤلون بالسجن قاموا بإبلاغ المحامي الخاص بموقع “مدى مصر” أنها تم نقلها إلى النيابة دون توضيح النيابة المقصودة.

أمين إبراهيم

عضو بنقابة الصحفيين المصرية، عملت بالعديد من المؤسسات الصحفية في مقدمتها التحرير الإخباري وويكيلكس البرلمان وأخبار اليوم، وأهتم بتوفير المعلومات بشكل أكثر ليونة لتصل إلى القراء بطريقة مبسطة.

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