هاشتاج اعمل الصح نازلين لمصر يتصدر تويتر

أصبح هاشتاج “اعمل الصح نازلين لمصر” هو الشئ المتداول بكثرة على تويتر، وذلك قبل بضعة ساعات من انهاء باب التصويت، الخاص باستفتاء التعديلات الدستورية، تحديدا في اليوم الثالث المخصص للاستفتاء، وفقا لما أفصحت عنه الهيئة الوطنية للانتخابات.

وكان هدف هذا الهاشتاج، هو حث المواطنين على النزول للإدلاء بصوتهم، في الاستفتاء على التعديلات الدستورية، والمشاركة في هذا الحدث الوطني العظيم، وفي هذا الهاشتاج تم التأكيد على فشل الجماعات الإرهابية، في تحقيق هدفها وهو حث الشعب على مقاطعة الانتخابات، وذلك من خلال الأعداد الهائلة، التي ذهبت إلى اللجان الخاصة بالانتخابات وقاموا بالتصويت، وكان طلب المشاركون الهاشتاج، حث جميع المصريين بضرورة النزول، والمشاركة في الاستفتاء على التعديلات الدستورية.

وأشرف 19 ألف و339 قاضي على الاستفتاء (سواء أساسي أو احتياطي)، حيث كان 15 ألف و324 قاضي منهم على الصناديق الفعلية، وباقي القضاة تحت مسمى احتياطي، وبلغ عدد الموظفين المساعدين للقضاة في عملية الانتخاب والتصويت، حوالي 120 ألف موظف، والتصويت يحق لـ 61 مليون و344 ألف و503 ناخبين.

وكان موعد الاستفتاء على التعديلات الدستورية، أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 أبريل وذلك للمصريين في خارج البلاد، أما أيام السبت والأحد والاثنين 20 و21 و22 أبريل، فهي للمصريين في داخل البلاد، وأفصحت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم عن عدد اللجان، التي تم فيها التصويت وهو 368 لجنة، وجميع اللجان كانت تفتح أبوابها من الساعة 9 صباحا حتي 9 مساءً.

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