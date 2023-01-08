“هتتفسح براحتك”.. مواعيد إجازة نصف العام لطلاب المدارس والجامعات الحكومية والخاصة

تستعد المدارس لانطلاق ماراثون امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل والمراحل التعليمية المختلفة، وسط جهود مكثفة من الطلاب لاجتياز الامتحانات بكل نجاح، يعقبها إجازة نصف العام الدراسي، وتشغل الإجازة حيزا كبيرًا من اهتمامات الطلاب وأولياء الأمور للحصول على راحة واستجمام لا تقل عن أسبوعين يُروّح فيها الطلاب عن النفس، ويستعد للفصل الدراسي الثاني.

موعد إجازة نصف العام 2023

وكانت وزارة التعليم كشفت عن الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجاري، وأعلنت موعد إجازة نصف العام 2023، على أن تأتي على النحو التالي.

تبدأ إجازة نصف العام لصفوف النقل من الصف الرابع الابتدائي حتى الصفين الأول والثاني الثانوي من يوم 28 يناير الجاري، وتستمر إجازة نصف العام لمدة أسبوعين، ثم تنتهي في 9 فبراير المقبل.

مواعيد إجازة نصف العالم لطلاب الجامعات والمعاهد الحكومية

أما إجازة نصف العام، لطلاب الجامعات الحكومية والخاصة وكذلك المعاهد، بشقيها الحكومي والخاص، وجامعة الأزهر تبدأ من يوم 28 يناير وتنتهي في 9 فبراير أى بعد امتحانات الفصل الدراسي الأول، لكن من الضروري الانتباه جيدًا أن مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الأول تختلف من صف إلى آخر ومن كلية إلى أخرى.

مواعيد بداية الفصل الدراسي الثاني

ومن المقرر أن تبدأ المدارس والجامعات أعمال الفصل الدراسي الثاني السبت الموافق 11 فبراير 2023، وتستمر الدراسة في الفصل الدراسي الثاني بعد حذف أيام الإجازات الرسمية لمدة 96 يومًا، ثم ينتهي الفصل الدراسي الثاني يوم الخميس الموافق 8 يونيو 2023.

امتحانات نصف العام 2023

وكانت وزارة التربية والتعليم وضعت مجموعة من الضوابط والقواعد الهامة التي يجب على جميع المديريات الالتزام بها، خلال امتحانات الفصل الدراسي الأول لكل من صفوف النقل والشهادة الإعدادية، وشددت على ضرورة عدم تكرار الأخطاء التي حدثت قبل ذلك، والالتزام بمواصفات الورقة الامتحانية، وخلو الأسئلة من أى أخطاء لغوية، وعدم تكرار الأسئلة.