هجوم إرهابي على كمين أمني في جنوب سيناء وأنباء عن سقوط قتلى وجرحى

تعرض كمين أمني في منطقة عيوم موسى جنوب سيناء اليوم الجمعة 12/4/2019 لـ هجوم إرهابي من قبل مجموعة من المتطرفين، وتبادل قوات الشرطة إطلاق النار لمدة ساعتين تقريبًا مع التكفيريين، وهناك أنباء عن سقوط قتلى من الطرفين.

وكشفت المعلومات الأولية عن الهجوم الإرهابي، أن قوات الشرطة في جنوب سيناء تصدّت لهجوم الإرهابيين الذي نفذته مجموعة منهم، ونجم عنه استشهاد عدد من الجنود المصريين وإصابة آخرين حسب الأنباء الواردة.

وأشارت المعلومات أيضًا ، إلى أن قوات الأمن تمكّنت من تصفية اثنين من التكفيريين في حين لاذ آخرون بالهرب.

ومن فوره انتقل وزير الداخلية، محمود توفيق، إلى مكان الحادث، بالإضافة إلى طائرات تابعة للقوات المسلحة، وقوات دعم من منطقتي راس سدر والسويس، ويجري الآن تمشيط للمنطقة المحيطة لمكان الحادث، والبحث عن باقي الإرهابيين والقبض عليهم، على أن يتم فتح الطريق قريبًا.

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