هجوم إرهابي على حاجز أمني صباح أول أيام العيد

تعرض حاجز أمني في محيط مدينة العريش بشمال سيناء إلى إطلاق نار من قبل عدد من المسلحين، إذ قوبلوا بملاحقات أمنية أسفرت عن مقتل الإرهابيين حسبما ذكرت مصادر أمنية اليوم الأربعاء أول أيام عيد الفطر المبارك.

هجوم إرهابي على حاجز أمني أول أيام العيد

ونقلت وكالة أسوشيتدبرس عن المصادر الأمنية أن قوة من الجيش المصري لاحقت عددا من الإرهابيين، بعد هجوم على نقطة أمنية في مدينة العريش، في صبيحة يوم العيد الأربعاء ونشرت وسائل الإعلام أن هجوما مسلحا استهدف نقطة تفتيش للشرطة في العريش أول أيام العيد.

ولم يتضح حتى الآن إذا ما كان الهجوم أسفر عن خسائر مادية أو بشرية خاصة بقواتنا الباسلة.

مصر تحارب الإرهاب

ويذكر أن مصر تحارب، منذ فترة طويلة، الإرهاب كافة وفي صوره المختلفة منهم متشددون يشنون هجمات أسفرت عن مقتل المئات من قوات الجيش والشرطة والمدنيين في الجزء الشمالي من شبه جزيرة سيناء.

وكثيرا ما شدد الرئيس عبد الفتاح السيسي على ضرورة الإجراءات الأمنية القوية لتحقيق الاستقرار في مصر بعد الاضطرابات التي أعقبت ثورة 25 يناير 2011.